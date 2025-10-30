Ricardo Monreal advierte que el PJF y el INE sufrirán recortes en su presupuesto

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “Ya lo había comentado yo. Si se confirma la Ley de Ingresos, van a sufrir merma del proyecto original, Poder Judicial, con todas sus instituciones, Tribunal Electoral, INE”, subrayó el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.

Pese a que el Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una ampliación de presupuesto de 6 mil 500 millones de pesos para pagar indemnizaciones y prestaciones de los jueces, tras la reforma Judicial, Ricardo Monreal, informó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán un reajuste a la baja.

“INE y nosotros, la Cámara de Diputados, que no tiene ningún aumento. Sí, o sea, no tiene el aumento que se había planteado del 3%. Se queda igual que este año. Igual que el Senado de la República”, detalló.

Además, explicó que en el preproyecto de la Ley de Egresos habrá reajustes al proyecto original y que habrá una reasignación de recursos para educación, cultura, campo e infraestructura.

“Le calculo que oscilará entre los 17 mil y 18 mil millones de pesos en sectores fundamentales como, por ejemplo, educación, cultura, campo, infraestructura, carretera y otras.

Se prevé que la Ley de Egresos se discutirá en comisiones de la Cámara de Diputados la próxima semana.