Ricardo Monreal advierte que el PJF y el INE sufrirán recortes en su presupuesto

Pese a que el pleno del OAJ solicitó a Hacienda una ampliación de presupuesto de 6 mil 500 millones de pesos para pagar indemnizaciones y prestaciones de jueces, tras la reforma Judicial, el morenista informó que el Poder Judicial y el INE tendrán un reajuste a la baja.
jueves, 30 de octubre de 2025 · 15:00

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “Ya lo había comentado yo. Si se confirma la Ley de Ingresos, van a sufrir merma del proyecto original, Poder Judicial, con todas sus instituciones, Tribunal Electoral, INE”, subrayó el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro. 

Pese a que el Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una ampliación de presupuesto de 6 mil 500 millones de pesos para pagar indemnizaciones y prestaciones de los jueces, tras la reforma Judicial, Ricardo Monreal, informó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán un reajuste a la baja.  

“INE y nosotros, la Cámara de Diputados, que no tiene ningún aumento. Sí, o sea, no tiene el aumento que se había planteado del 3%. Se queda igual que este año. Igual que el Senado de la República”, detalló. 

Además, explicó que en el preproyecto de la Ley de Egresos habrá reajustes al proyecto original y que habrá una reasignación de recursos para educación, cultura, campo e infraestructura.  

“Le calculo que oscilará entre los 17 mil y 18 mil millones de pesos en sectores fundamentales como, por ejemplo, educación, cultura, campo, infraestructura, carretera y otras. 

Se prevé que la Ley de Egresos se discutirá en comisiones de la Cámara de Diputados la próxima semana. 

Presupuesto INE Poder Judicial Ricardo Monreal

