Senadores reciben minuta de la Ley General de Extorsión

El Pleno de la Cámara de Senadores. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió de la Cámara de Diputados, la minuta sobre la Ley General de Extorsión que aprobaron los legisladores en San Lázaro.

En sus redes sociales, la senadora morenista detalló que la minuta fue turnada a las comisiones correspondientes.

“La @Mx_Diputados mandó al @senadomexicano la minuta por la que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión; así como cinco legislaciones más, aprobadas el pasado martes 28 de octubre y que serán turnadas a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos para su dictamen”, compartió.

La minuta a la Ley General de Extorsión fija que el delito se investigue de oficio, además, dota al Estado mexicano con un tipo penal uniforme y con penas más severas.

Se prevé que se discuta la próxima semana en la Cámara alta.