¿Cuándo debes presentar tu identificación en el banco? Los nuevos montos que aplican

La medida forma parte de un plan de prevención de lavado de dinero que la banca anuncia en México.. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A partir de julio de 2026, los bancos en México podrán exigir a las personas que acudan a una sucursal y realicen un depósito o retiro en efectivo por montos iguales o superiores a cierto límite que presenten una identificación oficial y al menos un dato biométrico.

La medida fue anunciada por la Asociación de Bancos de México (ABM) como parte de un acuerdo interno de buenas prácticas para reforzar los controles y uniformar los procesos en el sistema bancario.

La ABM señaló que, aunque la fecha formal de entrada en vigor es julio de 2026, las instituciones financieras ya podrían aplicar la medida de forma anticipada.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

En qué casos aplicará la presentación de identificación en depósitos

Aplica para depósitos o retiros en efectivo en sucursales bancarias que alcancen o superen los 140 mil pesos

Es una medida que busca estandarizar lo que hasta ahora era heterogéneo, ya que algunos bancos pedían identificación en estos casos y otros no. No se trata de un mandato legal que modifique una ley concreta en este momento, sino de un acuerdo del sector bancario para fortalecer sus prácticas de cumplimiento.

Objetivo de la medida

El objetivo, según la ABM, es reducir el uso de efectivo sin identificación en operaciones de alto monto, prevenir fraudes vinculados a cuentas falsas, detener la utilización del sistema bancario para recursos de procedencia ilícita y avanzar hacia una mayor transparencia en las operaciones financieras.

Además, la medida se alinea con estándares internacionales relativos a la prevención del lavado de dinero y al cumplimiento de prácticas de control en las instituciones financieras.

Qué debe tener en cuenta el cliente