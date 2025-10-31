INEA alfabetiza a más de 3 mil migrantes mexicanos que residen en el extranjero

El INEA proporciona servicios de alfabetización, primaria y secundaria a 3 mil 844 mexicanos que viven en el extranjero. Foto: SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 3 mil 844 mexicanos que viven en el extranjero reciben servicios de alfabetización para aprender a leer y escribir o bien, para terminar la primaria o la secundaria, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De este total, mil 609 migrantes estudian secundaria, mil 229 cursan primaria y mil 46 aprenden a leer y escribir, detalló la dependencia en un comunicado.

Dichos servicios se hacen posible mediante el Programa Plazas Comunitarias en el Exterior (PCE) del INEA, que opera en 224 sedes instaladas en 44 consulados y 37 estados de la Unión Americana, además de dos en Canadá, ubicadas en Montreal y Toronto.

Se trata también de un esfuerzo coordinado con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior (IMME).

Armando Contreras Castillo, director general del INEA, informó que, con apoyo del IMME y la SRE, el INEA distribuyó seis mil 533 módulos de libros a Estados Unidos, utilizados en cerca de 90 Plazas Comunitarias. También puso todos sus materiales en una plataforma digital de acceso gratuito para facilitar el estudio a distancia y promueve el aprendizaje permanente entre la comunidad migrante.

El funcionario añadió que esta estrategia responde al compromiso del gobierno mexicano con la inclusión educativa y la justicia social, al brindar a la comunidad migrante la posibilidad de concluir su educación básica sin importar su lugar de residencia.

“Queremos que ningún mexicano o mexicana quede rezagado, esté donde esté, porque la educación es un derecho que no conoce fronteras”, afirmó.

El PCE tiene más de 23 años de funcionamiento, tiempo en el que 19 mil 818 personas han concluido algún nivel educativo desde el exterior. De ese total, 5 mil 113 fueron alfabetizadas, 5 mil 259 concluyeron la primaria y 8 mil 336 la secundaria, además de mil 110 que cursaron talleres de computación u oficios.

Las Plazas Comunitarias ofrecen servicios gratuitos, desde la inscripción y evaluación educativa hasta la expedición de certificados de primaria y secundaria con validez oficial, reconocidos incluso como documento de identificación en el exterior. También imparten clases de inglés, computación y asesoría legal y migratoria, con el apoyo de 407 voluntarios.

Según Contreras Castillo, se pretende ampliar la cobertura y modernizar las Plazas Comunitarias para convertirlas en centros educativos integrales que respondan a las necesidades actuales de la población mexicana en el exterior.