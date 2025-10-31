La Ley General del Agua contempla multas y cárcel, revela Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó la Ley General del Agua contemplará nuevas sanciones económicas e incluso carcelarias.

En entrevista en San Lázaro, Ricardo Monreal explicó que se reunió con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, para revisar alcances de iniciativa.

“Hablamos del grave problema que se tiene en el país con la concentración y acaparamiento del agua y con cómo concesiones que están otorgadas para usos agrícolas se están destinando para otros efectos de desarrollo industrial, de inmobiliario, de vivienda, pero no destinados a lo que fue expedida la concesión”, dijo Monreal

También hablaron del “acaparamiento y la venta del agua o el uso ilegal que utilizan de pozos clandestinos que no están autorizados y que no tienen concesión. Todo eso lo revisamos ahora y es parte de lo que en las próximas legislaciones vamos a tratar de prever y de regular”.

-¿Va a haber sanciones para quien acapare?

-Sí, sí hay sanciones. Hay un capítulo de sanciones económicas e incluso hay delitos que se tipifican en esa ley para quienes hagan mal uso, roben o acaparen el agua de la nación.

-¿Llegaría incluso hasta la pérdida de la libertad?

-Sí hay, sí hay sanciones privativas de libertad.

La iniciativa de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales fueron enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum este mes y pretenden ordenar los títulos de concesiones y una propuesta de delitos del agua.