MC urge al gobierno federal a que establezca precios reales al maíz

El coordinador de la Bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la Bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, pidió al gobierno federal establecer precios de garantía que contemple los costos reales de producción y comercialización de los productos agrícolas, especialmente del maíz.

Esto ante la protesta de los productores de diversas entidades del país por la falta de apoyos al sector agrícola, ya que detalló que el gremio de agricultores exige un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, pero el gobierno federal solamente ofrece pagar 6 mil 50 pesos.

Por lo que el senador emecista propuso un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación para que, en conjunto, formulen mecanismos institucionales permanentes de diálogo con el sector agrícola que permitan establecer y evaluar programas y proyectos de agrícolas, ganaderos y pecuarios.

Además, propone que, en coordinación con la Cámara de Diputados y las 32 entidades federativas, se establezca un precio de garantía que contemple los costos reales de producción y comercialización de los productos a fin de garantizar condiciones de rentabilidad y sostenibilidad económica, así como revisar y ajustar periódicamente el precio de garantía.

También plantea consolidar un fondo de contingencia permanente para el campo, con cobertura ante sequías, heladas, inundaciones u otros fenómenos naturales que afecten la producción agrícola, así como un subsidio destinado al fortalecimiento tecnológico del campo mexicano.

Y exhorta a la Secretaría de Economía a que, de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio de 2026, entable un diálogo con los sectores agrícolas nacionales con el propósito de establecer una posición que proteja la producción nacional, evite la competencia desleal con granos subsidiados del extranjero.