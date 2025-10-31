Pelea entre limpiaparabrisas y tragafuegos paraliza crucero en Chalco (Video)

Una insólita riña entre un limpiaparabrisas y un tragafuegos fue captada en video en el cruce de la carretera federal México-Puebla y la avenida Tláhuac, en el municipio de Chalco, Estado de México

El conflicto inició cuando el tragafuegos intentó desalojar al limpiaparabrisas mediante chorros de fuego lanzados con la boca.

El material audiovisual, grabado por un conductor desde su celular, fue difundido inicialmente en X, donde acumuló más de 1.2 millones de reproducciones en las primeras seis horas. En la red social, usuarios calificaron la escena como “México mágico” y “Street Fighter versión callejera”.

Elementos de la Policía Municipal de Chalco llegaron al sitio minutos después de que ambos trabajadores informales abandonaran el lugar por separado. No se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos.

La zona es conocida por la alta concentración de trabajadores informales que operan en los semáforos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Área Metropolitana del Valle de México laboran más de 1.8 millones de personas en la economía informal, de las cuales al menos 12 mil se dedican a actividades en cruceros.

En 2024 se registraron al menos 17 riñas similares en la zona oriente de la CDMX y el Edomex, la mayoría entre malabaristas, vendedores de flores y limpiaparabrisas.