Sheinbaum descarta que crimen organizado esté detrás del caso de menores rescatados en altamar

viernes, 31 de octubre de 2025 · 12:30

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los menores de edad rescatados por la Secretaría de Marina en altamar en la región entre Sinaloa y Baja California Sur, estuvieran ligados al reclutamiento del crimen organizado. 

Esta mañana, la mandataria federal dijo que los niños venían de Chiapas y “dicen que iban a trabajar, pero son mejores de edad”, por lo que se comenzó la investigación a partir de determinar si existe un “modelo de explotación laboral”. 

Agregó: “No tiene nada que ver con el crimen, es laboral a menos de que se defina algo en la investigación”. 

La presidenta reiteró que se trata de menores de edad que serían llevados a Baja California o a Baja California Sur.  

Y adelantó: “Se está investigando; todavía no hay mayores datos”. 

