Sheinbaum descarta que crimen organizado esté detrás del caso de menores rescatados en altamar

Claudia Sheinbaum
Sheinbaum descarta que crimen organizado esté detrás del caso de menores rescatados en altamarLa presidenta reiteró que se trata de menores de edad que serían llevados a Baja California o a Baja California Sur.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los menores de edad rescatados por la Secretaría de Marina en altamar en la región entre Sinaloa y Baja California Sur, estuvieran ligados al reclutamiento del crimen organizado.
Esta mañana, la mandataria federal dijo que los niños venían de Chiapas y “dicen que iban a trabajar, pero son mejores de edad”, por lo que se comenzó la investigación a partir de determinar si existe un “modelo de explotación laboral”.
Agregó: “No tiene nada que ver con el crimen, es laboral a menos de que se defina algo en la investigación”.
La presidenta reiteró que se trata de menores de edad que serían llevados a Baja California o a Baja California Sur.
Y adelantó: “Se está investigando; todavía no hay mayores datos”.