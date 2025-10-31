Sheinbaum rechaza eliminar decreto de transporte de carga del AIFA: "sería muy irresponsable"

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el viernes 31 de octubre de 2025. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Entre las opciones para resolver inconformidades por la imposición de trasladar la carga del AICM al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, se descartó eliminar el decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador porque sería irresponsable saturar de nuevo el Benito Juárez.

Así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a los señalamientos de que las quejas se deben a que, por decreto, el transporte de carga se tuvo que mover de la Ciudad de México al Estado de México.

“Hay quien nos dice: ‘Bueno, eliminen el decreto de carga del ‘23 que hizo el presidente López Obrador’ y no sé qué otra cosa piden. Sería muy irresponsable hacerlo, ¿por qué?, porque habría una saturación.

Pero, además, no creemos que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas estadunidenses, no lo creemos”.

La mandataria federal agregó que las líneas mexicanas hicieron un acuerdo para distribuir de mejor manera los llamados slots, es decir el número de vuelos.

“Nosotros estamos de acuerdo en que no se favorezca a ninguna línea aérea en el marco de la competencia y de los acuerdos comerciales; pero en lo que no estamos de acuerdo es que se ponga en riesgo a los usuarios; y que, además, inversiones que ya hicieron las propias líneas que se dedican a la carga en el AIFA tenga un retroceso”.

Finalmente, expresó que se espera que el asunto “no tenga un fondo, ni político ni de apoyo a alguna otra empresa estadunidense, el marco de lo que se está definiendo para México, y confiamos en que vamos a llegar a un acuerdo pronto”.

La jefa del Ejecutivo justificó la explicación al recordar que, en 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ya hablaba de saturación en el AICM. Y dijo que en 2014 se hizo una evaluación técnica de en qué condiciones estaba el Aeropuerto.