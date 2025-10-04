Capturan al líder en México del grupo criminal “Tren de Aragua”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, identificado como líder y principal operador de la organización delictiva “Tren de Aragua”, fue detenido en la Ciudad de México junto con dos colaboradores directos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En su cuenta de X, el funcionario detalló que a este sujeto se le considera “autor intelectual y material de diversos feminicidios”.

El titular de la SSPC agregó que los tres detenidos tienen orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, además de que se les relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

Al realizarles una inspección, les hallaron 92 dosis de mariguana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por lo anterior, el hombre de 29 años y los otros dos hombres de 37 y 36 años fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Los presuntos delincuentes tenían como zona de operación Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la CDMX.

Según García Harfuch, las capturas se dieron en seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”.

En las detenciones participaron elementos de SSPC, así como de las secretarías de la Defensa (Defensa) y Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas.