El diario The New York Times destaca los lujos de integrantes de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La polémica por los lujos e ingresos millonarios de algunos integrantes de Morena, el partido en el poder en México, llegó a la primera plana de The New York Times, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos.

Con el título “Morena, el partido gobernante de México, en aprietos por los gastos de algunos miembros”, el periódico destacó el escándalo reciente de los viajes a Europa y Asia de funcionarios del partido oficialista, así como de legisladores e integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha hecho eco del discurso de “austeridad” heredado de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

El texto firmado por James Wagner subrayó la contradicción del discurso del partido de “por el bien de todos, primero los pobres” con el actuar de algunos de sus representantes que, en meses pasados, viajaron al extranjero y se hospedaron en hoteles de lujo o bien, obtuvieron “millones de pesos en ingresos por fuera”.

Agregó: “La desconexión entre las declaraciones públicas de los funcionarios de Morena y los estilos de vida de ciertos políticos ha creado una tormenta en México —y frustración entre los mexicanos— que, según dijeron votantes y analistas, podría tener un efecto duradero”. Y recordó la respuesta de la presidenta Sheinbaum a las críticas: “¿Quién nos juzga? El pueblo”.

The New York Times destacó el caso del hijo del tabasqueño, actual secretario de Organización de Morena: “Andrés Manuel López Beltrán supuestamente gastó casi dos mil 600 dólares en un restaurante de hotel en Tokio”.

También mencionó el caso del senador, exlíder de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, de quien se hizo público que recibió casi 4.3 millones de dólares en ingresos privados entre 2023 y 2024.

Además, incluyó los viajes del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a Portugal y el del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a España, casos que llevaron a Sheinbaum a decir que los funcionarios tenían derecho a “tomar vacaciones con fondos personales”.

Incluso, habló de la polémica del petista Gerardo Fernández Noroña y la compra millonaria de su casa en Tepoztlán, Morelos.

En el texto, el NYT aseguró que “el partido Morena no respondió a una solicitud de comentarios”; tampoco Monreal y Delgado.

Durante su mandato, López Obrador criticó varias veces publicaciones de The New York Times sobre México y su gobierno.