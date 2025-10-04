El PAN pide escuchar a ciudadanos y empresarios sobre reforma a la Ley de amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PAN, Daniel Chimal, informó que su grupo parlamentario propondrá foros sobre la reforma a la Ley de Amparo y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum escuchar todas las voces y en especial a los empresarios.

El legislador albiazul lamentó la aprobación de la Ley Amparo en el Senado de la República con los votos del oficialismo, donde afirmó que se ve un régimen autoritario, de indefensión ciudadana ante el poder, ya que se estarían violentando diversos derechos.

“Es claro que Morena y el gobierno, ahora con un Poder Judicial atado a la 4T, quiere deshacer por completo la figura del amparo para amedrentar y los ciudadanos no puedan defenderse ante los abusos.

“Los empresarios, por ejemplo, están en alerta máxima porque está legislación de la 4T representa un grave retroceso y un freno para la inversión privada. Nosotros le abrimos la puerta a los empresarios y ciudadanos preocupados”, resaltó.

Para finalizar, Daniel Chimal puntualizó que Morena votó las leyes espías para saber dónde estás y con quien, desde tu celular, ahora el gobierno impedirá los amparos para poder acechar libremente y sin que una persona pueda protegerse.