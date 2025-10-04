El PRI adelanta que votará contra la “inaceptable y pésima” Ley de Aduanas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, adelantó que su grupo parlamentario votará en contra de la Ley de Aduanas, ya que afirmó que tiene un enfoque solo destinado a recaudar y sin intención de mejorar su administración ni de fortalecer la competitividad nacional.

El diputado tricolor calificó de “inaceptable y pésima” la reforma y subrayó que la bancada no avalará la militarización de la operación aduanera, porque traerá graves consecuencias para la economía nacional, la transparencia y el respeto al Estado de derecho.

“Endurecer en exceso el marco aduanero con sanciones desmedidas y procedimientos más lentos pone en riesgo el dinamismo económico, las exportaciones y millones de empleos ligados a las cadenas globales de valor. Lejos de fortalecer la fiscalización, un marco más restrictivo puede generar efectos adversos: menor recaudación para el Estado y mayor incentivo al contrabando”, detalló.

Rubén Moreira detalló que la iniciativa se plantean sanciones desproporcionadas de hasta 250 o 300 por ciento del valor de las mercancías, lo cual podría ser inconstitucional conforme al artículo 22 de la Constitución, además de contravenir compromisos internacionales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el T-MEC

Además, el diputado puntualizó que no se puede avalar la imposición de más obligaciones a quienes sí cumplen la ley, ni tampoco la falta de fortalecimiento de los sistemas internos de transparencia, rendición de cuentas y controles externos sobre la Agencia Nacional de Aduanas y las Fuerzas Armadas.

Incluso, resaltó que se exige a los agentes aduanales presentar declaraciones patrimoniales como si fueran servidores públicos, a pesar de que son particulares que no manejan recursos públicos.