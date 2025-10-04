Madre enfrenta a dueños de restaurante chino por maltrato a su hijo en Nogales (VIDEO)

Momento de tensión durante la confrontación entre la madre y los dueños del restaurante.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una madre en Nogales, Sonora, confrontó a los dueños de un restaurante de comida china después de acusarlos de maltratar física y verbalmente a su hijo, un menor de edad que trabajaba en el establecimiento.

El hecho se registró en video y se difundió en redes sociales. En las imágenes, la mujer exige explicaciones a los propietarios, a quienes acusa de agredir a su hijo con “zapes” y jalones de orejas durante su jornada laboral.

El material fue grabado por la madre y muestra el momento en que uno de los supuestos empleadores intenta retirar el teléfono móvil con el que se documentaba el reclamo. Según la grabación, la madre pidió que cesaran las agresiones y advirtió que denunciaría lo ocurrido ante las autoridades laborales.

Detalles del presunto maltrato y testimonios

La madre señaló que su hijo había sufrido castigos físicos y humillaciones mientras trabajaba en el local, y que otros empleados presenciaron los incidentes. En el video, se escucha que reclama: “Le daban zapes, lo jalaban de las orejas y lo insultaban”.

Testigos del enfrentamiento informaron que la discusión se prolongó por varios minutos frente al restaurante, mientras la mujer exigía respeto hacia su hijo.

Según ATP Noticias, el menor había trabajado en el sitio durante varias semanas antes de que su madre descubriera el presunto maltrato. Hasta la redacción de esta noticia, no hay registros de que se haya presentado una denuncia formal ante autoridades locales.

Autoridades aún no emiten pronunciamiento

Hasta la tarde del 4 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y la Secretaría del Trabajo no han emitido un comunicado sobre el caso. Tampoco se ha confirmado si existe una investigación abierta ni si las partes involucradas fueron citadas a declarar.

Usuarios en redes sociales han solicitado la intervención de las autoridades estatales para revisar las condiciones laborales de los menores empleados en restaurantes de la zona. Organizaciones locales dedicadas a la protección de derechos laborales y de la infancia señalaron la necesidad de verificar si el joven contaba con edad legal para laborar y si el establecimiento cumplía con los permisos correspondientes.

En México, la Ley Federal del Trabajo prohíbe la contratación de menores de 15 años y regula la jornada laboral de quienes tienen entre 15 y 17. Las sanciones por incumplir estas disposiciones incluyen multas y, en casos graves, la clausura del negocio. denuncias formales.