Sheinbaum llama a erradicar la corrupción en aniversario de la Marina

La presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia por el 204 aniversario de la Armada de México en el Puerto de Veracruz. Foto: Gobierno de Veracruz

VERACRUZ, Ver. (apro)- Durante la ceremonia por el 204 aniversario de la Armada de México en el Puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a erradicar la corrupción en las instituciones del Estado y a defender la honestidad como principio de vida y valor nacional.

“Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es: una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad. Por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida.”

En su mensaje, la presidenta destacó que la lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad, y que los servidores públicos deben conducirse con rectitud.

“La vida de quienes servimos al pueblo y a la patria exige valores profundos, no lujos superfluos. ¿De qué sirve el dinero malhabido si con él se pierde la reputación y el legado? No hay riqueza que valga más que el honor.”

Sheinbaum enfatizó que la verdadera valentía no se demuestra solo en el combate, sino en la disciplina cotidiana, el servicio al pueblo y el rechazo a la corrupción.

“La verdadera valentía es levantarse con la disciplina de servir, mantener la rectitud cuando nadie mira y rechazar la corrupción.”

La mandataria subrayó que la honestidad es la fuerza que da sentido a todos los valores: honor, lealtad, deber y patriotismo.

“Sin honestidad nada perdura. No hay poder más grande que el de la lealtad, ni herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud.”

Al concluir su mensaje, Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con el combate a la corrupción y la defensa de la soberanía nacional.

“La Marina Armada de México es historia viva, presente firme y promesa de futuro. Que sus valores sigan siendo faro para toda la nación.”

Acompañada por el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Treviño Trejo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y otros funcionarios, Sheinbaum encabezó también el acto conmemorativo del 201 aniversario de la Constitución de 1821 en la Plaza Heroísmo Veracruzano, que también fue inaugurada durante la jornada.

Durante el evento, diversas autoridades federales, estatales y municipales, presenciaron un desfile conmemorativo de la Marina.

Regresa el Buque Cuauhtémoc

Durante su intervención, el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, rindió homenaje al buque escuela Cuauhtémoc, que este sábado zarpa desde Nueva York rumbo a México tras concluir su reparación luego del accidente ocurrido el 17 de mayo, en el que murieron dos cadetes.

El titular de la Secretaría de Marina aseguró que el velero símbolo de la institución “regresa más fuerte, con la memoria viva de aquellos marinos que le dieron su alma”.

“El mar lo ha puesto a prueba, pero el Cuauhtémoc regresa más fuerte, con el espíritu más fortalecido que nunca. Este buque es símbolo de lo que somos: una armada que nunca se rinde, que se transforma y transforma la adversidad en aprendizaje”, afirmó.

El secretario recordó que la Armada de México nació junto con la nación libre y que su papel no se limita a la vigilancia marítima, sino que también incluye acciones humanitarias, médicas y de auxilio a la población.

Mencionó que el Plan Marina, las jornadas médicas y las labores de salvaguarda de la vida humana en el mar reflejan el compromiso permanente de la institución con el pueblo.

Morales Ángeles destacó además la inauguración de la Plaza Heroísmo Veracruzano, y anunció que el próximo 23 de noviembre, en el puerto de Veracruz se conmemorarán 200 años de la consolidación de la independencia en el mar, fecha en la que el buque escuela Cuauhtémoc estará presente.