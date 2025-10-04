Tormenta tropical Priscilla se forma en Océano Pacífico frente a la costa de México

Esta imagen de satélite de la NOAA tomada a las 17:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, del sábado 4 de octubre de 2025, muestra la tormenta tropical Priscilla en el Océano Pacífico este frente a la costa de México. Foto: NOAA vía AP

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Priscilla se formó en el Océano Pacífico frente a la costa de México el sábado.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que Priscilla era una "enorme tormenta tropical", con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extendían hasta 220 kilómetros desde su vórtice.

Sus vientos máximos sostenidos eran de 75 km/h, indicó el centro, y se encontraba a unos 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, dirigiéndose hacia el noroeste a 11 km/h.

Se emitió una vigilancia de tormenta tropical para parte de la costa del suroeste de México, desde Punta San Telmo hasta Punta Mita, con condiciones de tormenta tropical posibles en el área el domingo y el lunes.

De acuerdo con los pronósticos, se espera que Priscilla alcanzará el estatus de huracán el domingo y se moverá generalmente en paralelo a la costa en los próximos días.

Otra tormenta tropical frente a México en el Pacífico, Octave, estaba deambulando lejos de la costa sin previsión de tocar tierra y sin vigilancias ni advertencias costeras en efecto debido al sistema. Sus vientos máximos sostenidos se fortalecieron ligeramente a 100 km/h.