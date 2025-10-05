“20 compañeros por delegación”: Integrantes del SNTE recibieron indicaciones para acudir al informe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 400 mil personas acudieron al Zócalo capitalino al cierre de la gira nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno, según el gobierno de la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa, declaró “saldo blanco” en la jornada “caracterizada por el orden, la organización y el entusiasmo ciudadano”.

La autoridad agregó que “gracias” a los dispositivos preventivos implementados por elementos de seguridad y protección civil, el evento se desarrolló “sin incidentes relevantes, registrándose saldo blanco”.

Según dijo, el encuentro destacó por su “amplia participación social, el ambiente de respeto y la expresión de apoyo y reconocimiento” hacia la presidenta Sheinbaum Pardo.

Uno de los contingentes más nutridos en el Zócalo fue el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Proceso tuvo acceso a mensajes que docentes recibieron vía WhatsApp con la indicación de acudir a la concentración de este domingo partir de las 5 de la mañana con indicaciones de tipo de vestimenta, de llevar sus banderines del sindicato y una instrucción especial: “Nota: 20 compañeros por delegación”.