Azotarán lluvias torrenciales: así impactarán huracán Priscilla y onda tropical 36 de lunes a jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Varias entidades del país tendrán lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en el curso de la semana, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se alertó sobre precipitaciones con posibles descargas eléctricas y granizadas, así como vientgos fuertes, de acuerdo con el pronóstico del lunes 6 al jueves 9 de octubre del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se prevé que en el transcurso de la tarde-noche del domingo y madrugada del lunes, el huracán Priscilla de categoría 1 se desplace frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Sus bandas nubosas mantendrán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán (costa y este), lluvias intensas en Jalisco (costa y sur), Colima y Guerrero (occidente y costa), y lluvias muy fuertes en zonas de Nayarit, asimismo, su circulación ocasionará intensas rachas de viento de 80 a 100 km/h con oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán; y rachas de viento de 40 a 50 km/h con oleaje de hasta 3.5 metros de altura en la costa occidental de Guerrero, además propiciará lluvias con intervalos de chubascos en Baja California sur.

Por otro lado, la onda tropical número 36 se desplazará sobre la península de Yucatán, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el centro del golfo de México y con una vaguada en altura en el sureste mexicano, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Campeche (centro y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (este y sur).

A su vez, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales intensas en regiones de Oaxaca (sur y este), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco y Veracruz (sur), lluvias muy fuertes en Estado de México y Puebla, lluvias fuertes en zonas de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, chubascos en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Todas las lluvias mencionadas, se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además las lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, originarán el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Lluvias intensas el lunes

Para el lunes, el huracán Priscila se localizará frente a las costas de Jalisco y al sur de las costas de Baja California Sur, sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (suroeste), Colima y Michoacán (costa), muy fuertes en Nayarit (norte) y Sinaloa (sur) y lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur, asimismo, Priscilla generará intensas rachas de viento con oleaje elevado en las costas del pacifico mexicano.

La onda tropical número 36 se desplazará sobre el sureste del país, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México y con la vaguada monzónica, aunado a la entrada de humedad del mar Caribe, dichos sistemas originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en dicha región, incluyendo el oriente del país y la península de Yucatán.

Finalmente, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciaran chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste y centro de México.

Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Valle de México

Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y bruma, con bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México. Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 07 al jueves 09 de octubre)

El martes, el huracán Priscilla se desplazará lentamente sobre el océano Pacífico, al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas sobre entidades del noroeste y occidente del territorio nacional; además de rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Por su parte, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el oriente del país, en interacción con divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de la República Mexicana incluyendo la península de Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y sur del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Finalmente, la onda tropical número 36 dará origen a una nueva zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, reforzando las lluvias intensas en el sureste mexicano

Durante el miércoles y jueves, el huracán Priscilla se desplazará frente a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias muy fuertes, rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en dicha entidad, disminuyendo gradualmente conforme el sistema se aleje gradualmente de costas mexicanas.

La zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el centro y sur de México, con divergencia y con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México, provocando lluvias muy fuertes a intensas en el oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluyendo la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste y centro del territorio mexicano, de acuerdo con el organismo de la Conagua.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 06 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (este y suroeste), Oaxaca (oeste, noreste y costa), Chiapas (norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (suroeste) y Quintana Roo (este y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Puebla y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 06 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 06 de octubre:

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Jalisco y Colima.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Michoacán.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Michoacán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Nayarit y Guerrero.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California (sur), Sinaloa, Oaxaca y Chiapas.

Martes 07 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas (oeste, centro y sur), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California Sur (costa sur).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costa de Jalisco.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (costa), Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Campeche y Yucatán.

Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura: costas de Baja California (sur).

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Nayarit y Jalisco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Miércoles 08 de octubre:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Puebla (norte y este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte y costa).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Chiapas (norte y costa) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Tlaxcala, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Baja California Sur (sur) y Oaxaca.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Veracruz y Chiapas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 4.5 a 4.5 metros de altura: costas de Baja California (sur).

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Oaxaca, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Jueves 09 de octubre: