Miles de personas llenan el Zócalo capitalino por informe del primer año gobierno de Sheinbaum

Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una hora antes del inicio del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el cierre de su gira nacional por el primer año de gobierno, el Zócalo capitalino ya estaba lleno este domingo 5 de octubre.

Desde temprana hora, miles de personas comenzaron a llegar a pie, desde las estaciones del Metro más cercanas o desde donde los dejaron los autobuses y microbuses que los transportaron desde distintas partes del país.

En calles como 5 de febrero y 16 de septiembre, la gente caminaba con mantas que identificaban su lugar de procedencia, así como con banderas de México y de Morena y carteles de apoyo a Sheinbaum.

Desde la tarde del sábado 4, miles de sillas fueron colocadas en formaciones de cuadrados en todo lo ancho de la plancha del Zócalo, igual que hace un año, cuando la recién nombrada presidente dio su primer discurso.

En los espacios frente a Palacio Nacional destacó la ubicación de miles de personas de distintos sindicatos, distinguidos por sus banderas naranjas o por banderas blancas con letras rojas.

Una hora antes del inicio del discurso los asientos ya estaba ocupados y la gente comenzó a quedarse en una parte de la avenida 20 de noviembre.

La llegada de la gente comenzó desde temprana hora de este domingo desde calles aledañas como 5 de mayo y 16 de septiembre.

Como se ve desde hace años en cada acto político convocado por Morena o sus representantes, decenas de camiones foráneos y microbuses con los nombres de distintas alcaldías de la Ciudad de México ocupan las calles aledañas al primer cuadro después de llevar a la gente y en espera de que termine el informe para regresarlos.



