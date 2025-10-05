Se forma el huracán Priscilla en el océano Pacífico frente a la costa suroccidental de México

En esta imagen satelital divulgada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Priscilla se forma el 5 de octubre de 2025 en el Pacífico oriental, frente a las costas de México. Foto: AP

MIAMI (AP) — El huracán Priscilla se formó el domingo en el océano Pacífico frente a la costa suroccidental de México.

Los vientos máximos sostenidos de Priscilla eran de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora), y se encuentra a unos 470 kilómetros (290 millas) al sur-suroeste de cabo Corrientes, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se dirige hacia el norte-noroeste a 6 km/h (3 mph).

Lluvias intensas y fuertes vientos están afectando la costa suroccidental de México, señaló el centro.

Se emitió un aviso de tormenta tropical para parte de la costa suroccidental. Se prevé que Priscilla avance en paralelo a la costa en los próximos días.

Otra tormenta, Octave, se convirtió en huracán el domingo lejos de la costa, con vientos máximos sostenidos de 128 km/h (80 mph). No se prevé que toque tierra.