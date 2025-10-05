Sheinbaum advierte que quien robe al pueblo enfrentará a la justicia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de los señalamientos e investigaciones por el huachicol fiscal y la colusión de fuerzas armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su informe por el primer aniversario en el poder y aseguró que “quien traiciona al pueblo enfrenta a la Justicia”.

En un evento en el Zócalo, la mandataria presumió los logros que su gobierno ha hecho, poniendo énfasis en su estrategia de seguridad y destacando que se acabó con la pobreza de 13.5 millones de personas.

“En este México nuevo la honestidad no es la excepción es la regla y quien traiciona al pueblo, quien roba al pueblo, enfrenta a la Justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad, los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y en obras estratégicas”, expresó ante unas 100 mil personas que fueron convocadas para la ocasión.

"Recordemos que entre 1982 y el 2018, durante seis sexenios, 36 años, México vivió bajo la oscura noche del neoliberalismo. Quienes gobernaban no tenían convicciones más allá del dinero y el mercado. Gobernaban para unos cuantos mientras millones quedaban en el abandono. Por esa razón, en 2008 la pobreza alcanzó al 45 por ciento de la población mexicana. Ese fue el rostro de la injusticia, de la corrupción y de los privilegios. Esa es la realidad que heredó la Cuarta Transformación y esa es la realidad que decidimos cambiar”, dijo.

Sheinbaum dejó claro que no habrá una ruptura política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien acusó a la oposición de querer establecer una narrativa de enfrentamiento.

“Se han empeñado en separarnos, en que rompamos, su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México. Porque compartimos proyecto: el humanismo mexicano. Y porque no llegamos al Gobierno sólo para administrar, llegamos para seguir transformando la Nación, para el bienestar del pueblo. Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios, y escúchenlo bien, su Presidenta tampoco lo hará porque tenemos convicciones, porque tenemos principios, porque por más duras que sean las presiones, nosotros sólo hacemos reverencia a uno solo: al pueblo de México. Que se oiga bien, que se oiga lejos: en México el que manda es el pueblo".

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024.

Brugada celebró a “la mejor presidenta del mundo”

En la previa al discurso de Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró el evento y posteriormente dio pie para que la presidenta se acercara al estrado.

En su discurso desde el Zócalo, Brugada aseguró que a partir de la implementación de las políticas públicas impulsadas desde el gobierno federal un millón de personas salieron de la pobreza en la ciudad capitalina.

Brugada cerró su discurso dirigiéndose a la dirigente de Morena y exaltándola como la “mejor presidenta del mundo”:

“Llega usted, presidenta, a esta maravillosa ciudad donde empezó todo. Aquí nació la Esperanza, aquí comenzó la revolución de las conciencias que hizo gobierno. Somos parte de un movimiento de la Cuarta Transformación que da los mejores resultados en esta gran ciudad, tiene una forma de gobernar que cada día nos inspira un legado innovador, que trabajamos para consolidar… ¡Tenemos a la mejor presidenta del mundo!”.