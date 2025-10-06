EU sanciona a ocho personas y 12 empresas de México ligadas a “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa

Trump y fachada de Sumilab, laboratorio y centro de equipo químico, entre las empresas sancionadas. Foto: AP y especial

WASHINGTON (apro). – Por su presunta asociación en el narcoterrorismo con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho personas y a 12 empresas de México.

El gobierno de Donald Trump indicó que las ocho personas y 12 empresas sancionadas y designadas como parte de la fracción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa proveen a esta agrupación del narcoterrorismo de precursores químicos para la manufacturación de fentanilo.

El Departamento del Tesoro enfatiza que “Los Chapitos”, organización dirigida por los hermanos Guzmán Salazar, “de manera consistente” obtienen precursores químicos para en laboratorios clandestinos manufacturar opioides que contienen fentanilo.

“El presidente Trump ha dejado en claro que detener el letal flujo de drogas a nuestro país es una prioridad de seguridad nacional y el Departamento del Tesoro está comprometido a desmantelar a estas complejas redes financieras que apoyan a las organizaciones terroristas”, expuso John Hurley, Subsecretario del tesoro estadunidense.

Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) el Departamento del Tesoro sancionó a Víctor Andrés Favela López, Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López, María Gabriela Favela López, Jairo Verdugo Araujo y a Gilberto Gallardo García, César Elías López Araujo y Martha Emilia Conde Uraga.

Las empresas sancionadas son:

Sumilab, con sede en Culiacán Sinaloa, laboratorio y centro de equipo químico

Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V.

Distribuidora de Productos y Servicios Viand, S.A. de C.V.

Favelab, S.A. de C.V.

Favela Pro, S.A. de C.V.

Qui Lab, S.A. de C.V.

Store Lab, S.A. de C.V.

Importaciones y Nacional Marcelab, S.A. de C.V.

Comercial Viosma del Noroeste, S.A. de C.V.

Prolimph Químicos en General, S.A. de C.V.

Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, S.A. de C.V.

Roco del Pacífico Inmobiliaria, S.A. de C.V.

El gobierno estadunidense explicó que las personas y las empresas identificadas como narcoterroristas significativos de “Los Chapitos” y frentes de lavado de dinero y proveedoras de materia prima para fabricar fentanilo son piezas importantes y peligrosas del Cártel de Sinaloa.

Los sancionados son responsables de abastecer y distribuir precursores químicos y equipo de laboratorio para el Cártel de Sinaloa, que produce fentanilo ilícito y metanfetaminas, también vender químicos a empresas en Estados Unidos donde son sintetizados en drogas ilícitas que venden a los consumidores estadunidenses”, subrayó la OFAC.

Pese a mencionar que las personas y empresas sancionadas tienen como clientes a empresas de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro no menciona por nombre a las entidades de su país, que bajo las leyes contra narcoterroristas están sujetas a los mismos castigos que sus contrapartes mexicanas por su asociación con “Los Chapitos”.

Bajo las designaciones y sanciones, las personas y empresas sujetas a la ley contra el narcoterrorismo de Estados Unidos, están sujetas a decomisos de bienes y congelamiento de cuentas bancarias que tengan en territorio y regiones controladas por la jurisdicción estadunidense.

Como parte de las acciones de la OFAC, cualquier entidad, empresa, organización y ciudadano estadunidense que tenga relación directa o indirecta con los miembros de “Los Chapitos”, será objetivo de multas millonarias y de sentencias de cárcel que van de 5 hasta 15 años.