Laura Itzel Castillo reafirma respaldo a Adán Augusto López

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, reafirmó su respaldo al coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, ante lo que llamó calumnias.

"Esa es la fortaleza de nuestro movimiento para no perder el rumbo ni el piso, y para mantenernos fieles a nuestros ideales, por lo tanto, como lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a seguir avanzando en unidad desde el Senado, apoyando a nuestro coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación”, puntualizó.

Laura Itzel Castillo destacó que el Senado de la República ha aprobado más de 20 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y más de 80 reformas a diferentes leyes, por lo que afirmó que van bien y van a continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Adán Augusto López ha sido cuestionado sobre el conocimiento de las actividades de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, alias el "Comandante H", por sus supuestos vínculos con el crimen organizado, cuando el legislador fue gobernador de Tabasco.

También ha sido cuestionado sobre la supuesta falta de pago de impuestos sobre las ganancias que obtuvo entre 2023 y 2024, por servicios de asesoría, lo que después tuvo que aclarar.

Ante esas situaciones, varios legisladores opositores han pedido que Adán Augusto López deje la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Senado.