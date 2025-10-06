Lluvias fuertes e intensas con descargas eléctricas y granizo el martes en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El martes habrá en la mayor parte del país desde intervalos de chubascos hasta lluvias puntuales fuertes a intensas, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este martes 7 de octubre rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de hasta seis metros de altura.

Durante la tarde-noche del lunes y madrugada del martes, el huracán Priscilla en el océano Pacífico se desplazará lentamente frente a las costas de Jalisco, su circulación y desprendimientos nubosos originarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (costa y sur) y Colima, muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nayarit, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Así como viento de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 km/h en costas de Jalisco y Colima, viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California Sur (sur) y costas de Michoacán, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit.

Además de oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima, oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), Nayarit y Sinaloa (sur).

Por otro lado, la onda tropical número 36 ha dado origen a una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el noroeste del mar Caribe, frente a las costas de Quintana Roo, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extienden muy próximos a las costas del Pacífico Sur Mexicano, originando lluvias puntuales intensas en Oaxaca (noreste y costa), Chiapas (norte, centro y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (este y sur).

También, se pronostica viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias muy fuertes en Ciudad de México, Estado de México y Puebla, fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, así como lluvias y chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico

Para el martes, el huracán Priscilla se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

Además, viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Baja California Sur (costa sur), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costa de Jalisco, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa y Nayarit; además de oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Baja California (sur), oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Sinaloa y Colima.

Por otro lado, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico se localizará al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el suroeste del golfo de México, frente a la costa de Veracruz, una segunda zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que se desplazará sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderán muy próximos a las costas del Pacífico Sur Mexicano, manteniendo el temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo la mencionada península.

Finalmente, un canal de baja presión en el interior del país en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluyendo el Valle de México y el estado de Michoacán.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco en la región; así como frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 07 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Pronóstico de temperaturas para el martes 07 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 07 de octubre: