Masaryk se vuelve ring: Miguel Ángel Yunes e hijos protagonizan pelea en restaurante de lujo en Polanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La noche del 23 de septiembre de 2025, un incidente violento protagonizado presuntamente por el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y sus hijos, habría tenido lugar en un restaurante de lujo en avenida Presidente Masaryk, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

De acuerdo con testigos presenciales y versiones difundidas en redes sociales, la familia Yunes habría sostenido una discusión con otros comensales que derivó en golpes, insultos y un intercambio de ofensas dentro del local conocido como Velaria.

“Traidor” y golpes: así se desató la pelea de los Yunes en Polanco

El altercado habría comenzado cuando un comensal se acercó a la mesa del exgobernador y lo llamó “traidor”, según versiones difundidas por los testigos. La provocación verbal habría detonado la respuesta violenta por parte de los presentes, incluida la participación de los hijos del exmandatario.

Los testigos señalaron que tras los primeros intercambios verbales, uno de los hijos del exgobernador habría propinado un golpe al denunciante, mientras otros intentaban intervenir. Algunos clientes intentaron grabar la escena, pero personal del establecimiento pidió evitar filmaciones.

Durante el conflicto, se reportaron empujones, amenazas y desorden entre varias mesas. Los trabajadores del restaurante intervinieron para separar a los involucrados y restablecer el orden.

Aunque no se registraron reportes policiales inmediatos, se mencionó la presencia de guardaespaldas afuera del local, lo que aumentó la tensión entre los clientes que abandonaban el lugar.

CHISMECALIENTE

"Belfiore Nights: el pleito en Masaryk, Polanco "



La noche del miércoles 23 de septiembre, el restaurante Velaria en Presidente Masaryk fue escenario de un espectáculo que ni en el Senado se atreven.

En una mesa de lujo, los Yunes y sus hijos, muy…



— Ana Pat Arteaga Massieu (@anapatam_mx) October 4, 2025

Miguel Ángel Yunes Márquez fue captado en un cabaret

Este episodio ocurre meses después de que Miguel Ángel Yunes Márquez —hijo del exgobernador y exalcalde de Boca del Río— fuera captado en un establecimiento nocturno de la Ciudad de México en marzo de 2025.

En el video difundido, se observaba al político en un cabaret de la capital, lo que generó críticas y atención mediática por parte de opositores y analistas. El video circuló ampliamente en redes sociales, y aunque no representó un acto ilegal, alimentó la narrativa de comportamiento polémico en torno a la familia.

En redes circula este presuntamente muestra al sen @MYunesMarquez en algún burlesque… y bueno tampoco se sabe cuándo se grabó con exactitud, pero hay críticas que mientras ex fiscal @AbogadoWinckler "paga" el haber acatado órdenes de @YoconYunes, los Yunes se dan gran vida.
— noticiaslafuente.com (@NoticiasLaFuent) March 27, 2025

Sin pronunciamiento oficial ni denuncia pública

Hasta la redacción de esta noticia, ninguno de los involucrados ha emitido declaración oficial sobre lo ocurrido en el restaurante. No se ha confirmado la existencia de una denuncia formal por parte de los comensales presuntamente agredidos, aunque abogados consultados explican que el tipo de hechos descritos podría configurarse como lesiones o alteración del orden público si se presentara una querella.

El restaurante Velaria, ubicado en el corredor gastronómico de Masaryk, no ha publicado comunicado sobre el incidente ni ha confirmado si cuenta con grabaciones de seguridad que documenten el altercado.

Posibles consecuencias legales

De confirmarse una agresión física, el caso podría ser investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual puede iniciar una carpeta de investigación de oficio si se difunden imágenes o testimonios con evidencia clara de los hechos.

Las sanciones por agresión pueden variar desde multas hasta arrestos administrativos o, en caso de lesiones, procesos judiciales. Las personas afectadas también podrían interponer denuncias civiles por daño moral o psicológico.