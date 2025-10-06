“Mi hija no se perdió, se la llevaron”: buscan a Kimberly, estudiante del CCH Naucalpan

Desde el 2 de octubre de 2025, familiares, compañeros y autoridades buscan a Kimberly Hilary Moya González.. Foto: FB Guardia Municipal Ciudad Naucalpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Desde el 2 de octubre, familiares, compañeros y autoridades buscan a Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, luego de que saliera por unas copias para su tarea y nunca regresara. Su madre sostiene con firmeza: “Mi hija no se perdió, se la llevaron”.

Lo que se sabe hasta ahora de la desaparición de Kimberly Hilary Moya

La desaparición de Kimberly fue reportada el 2 de octubre de 2025 en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Cámaras de seguridad registraron que la estudiante salió de un cibercafé alrededor de las 16:06 horas, vestida con pantalón gris, sudadera verde y mochila rosa. En las imágenes se observa que caminó por la calle Los Aceites, cerca del bulevar Luis Donaldo Colosio.

En las grabaciones también se distinguen al menos tres vehículos sospechosos transitando en la zona en repetidas ocasiones. Las autoridades tomaron nota de un automóvil tipo Volkswagen “bocho”, una camioneta y un coche compacto.

El 3 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó un boletín de Alerta Amber para localizar a la menor.

El 4 de octubre, familiares, vecinos y estudiantes del plantel realizaron un bloqueo en el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de San Rafael Chamapa, exigiendo que las autoridades actúen con urgencia.

Durante la manifestación, su madre declaró públicamente: “Ella no se perdió, se la llevaron”, y describió a un presunto responsable: hombre robusto, alto, de cabello crespo y vestido de azul.

Foto: Guardia Municipal Ciudad Naucalpan

La Guardia Municipal de Naucalpan informó que la Célula de Búsqueda Municipal inició recorridos de campo, revisiones de videograbaciones privadas y del sistema C4, además de coordinar acciones con la FGJEM. También se ha otorgado acompañamiento jurídico y psicológico con perspectiva de género a la familia.

“Mi hija no se perdió, se la llevaron”: la voz de la madre y la exigencia social

La madre de Kimberly, Jaqueline, denuncia que existen videos donde presuntamente un hombre “la lleva” y que la menor no se desorientó ni abandonó voluntariamente su trayecto. La familia ha difundido su ficha de búsqueda en redes sociales y medios locales para mantener la atención pública sobre el caso.

Vecinos y estudiantes se sumaron al reclamo en Naucalpan, bloqueando vialidades y exigiendo que se preserve la evidencia, se obtengan las grabaciones relevantes y que no haya dilaciones en la investigación.