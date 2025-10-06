Miguel Ángel Yunes: trayectorias y controversias del clan Yunes

Miguel Ángel Yunes Linares fue gobernador de Veracruz de 2016 a 2018.. Foto: IG @mayuneslinares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, continúa siendo una de las figuras más controvertidas del panismo veracruzano. Las denuncias por presunto desvío de recursos, su expulsión del PAN y los procesos judiciales contra su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez —hoy senador por Morena—, han mantenido al clan Yunes en el centro de la conversación política nacional.

Los orígenes del clan Yunes

Miguel Ángel Yunes Linares, nacido en 1952, es abogado por la Universidad Veracruzana y militó durante décadas en el Partido Acción Nacional (PAN), aunque inició su carrera política en el PRI. Fue gobernador de Veracruz de 2016 a 2018, periodo en el que prometió combatir la corrupción y perseguir los delitos del exgobernador Javier Duarte.

Sin embargo, al finalizar su gestión, enfrentó señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, conflictos de interés y nepotismo. Desde entonces, su apellido se ha mantenido ligado a denuncias, fracturas partidistas y disputas por el control político en el estado.

Cómo está integrada la familia de Miguel Ángel Yunes

La familia Yunes es considerada una de las más influyentes en la política de Veracruz:

Miguel Ángel Yunes Linares — Gobernador de Veracruz (2016-2018), exdiputado federal y exdirector del ISSSTE.

Leticia Márquez Mora — Esposa del exgobernador y expresidenta del DIF municipal de Boca del Río.

Miguel Ángel Yunes Márquez — Hijo mayor, exalcalde de Boca del Río (2008-2010), diputado local (2010-2013) y actual senador por Morena desde febrero de 2025, tras adherirse al grupo parlamentario del partido en la Cámara Alta.

Aunque su afiliación formal a Morena fue rechazada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el legislador fue aceptado dentro de la bancada morenista como aliado político en el Senado.

Fernando Yunes Márquez — Segundo hijo, exalcalde de Veracruz (2018-2021) y exsenador por el PAN.

Controversias cronológicas del clan Yunes

Noviembre de 2022 — Denuncia por desvío millonario

La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia ante la FGR por el presunto desvío de 350 millones de pesos destinados al sistema estatal de videovigilancia durante el gobierno de Yunes Linares.

Junio de 2023 — Irregularidades en cámaras de seguridad

La ASF determinó que las cámaras instaladas durante su gestión no funcionaban correctamente o nunca fueron colocadas.

Abril de 2024 — Inhabilitación de exfuncionarios

Cuatro exfuncionarios del gobierno de Yunes Linares fueron inhabilitados por 20 años debido a las irregularidades detectadas en la instalación de cámaras.

Julio de 2024 — Orden de aprehensión contra Yunes Márquez

Un juez de Veracruz giró orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado de falsificación de documentos y fraude procesal al presentar un comprobante de residencia falso para competir por la alcaldía de Veracruz.

Septiembre de 2024 — Expulsión del PAN

El 13 de septiembre, el Comité Nacional del PAN expulsó a Yunes Márquez y a su padre por votar a favor de la reforma judicial impulsada por Morena.

Noviembre de 2024 — Cancelación de la orden de aprehensión

El 26 de noviembre, un juez de control en Xalapa canceló la orden de aprehensión contra Yunes Márquez, argumentando inconsistencias en el procedimiento judicial.

Febrero de 2025 — Adhesión a Morena

Yunes Márquez anunció su incorporación al grupo parlamentario de Morena en el Senado. Su adhesión provocó críticas dentro del partido y fue bloqueada como afiliación formal por el órgano interno de justicia morenista. Aun así, el político veracruzano mantiene su escaño dentro de la bancada.

4 de septiembre de 2025 — Presunto altercado en restaurante de Polanco

En redes sociales trascendió que Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos, Miguel Ángel y Fernando, protagonizaron un presunto altercado en un restaurante sobre avenida Masaryk, en la Ciudad de México.

Testigos indicaron que hubo una discusión que derivó en empujones y reclamos, aunque el hecho no generó denuncias formales. El video difundido en redes sociales reavivó críticas sobre la conducta pública de la familia.