Programas para el Bienestar mantienen abiertas sus convocatorias en octubre: becas y apoyos

En octubre siguen activas las becas Benito Juárez y los programas de empleo y vivienda del Bienestar 2025.. Foto: Pixabay/ Programas Bienestar/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Durante octubre, continúan activas las convocatorias de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México. Las becas Benito Juárez de educación media superior y superior, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las acciones de Vivienda para el Bienestar mantienen registros abiertos en distintos puntos del país.

Becas Benito Juárez 2025: educación media superior y superior

El registro para la Beca Universal Benito Juárez de educación media superior permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2025. Este apoyo económico otorga 1,900 pesos bimestrales a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato, preparatoria o técnico bachillerato.

El trámite se realiza en línea, de forma gratuita y sin intermediarios, mediante la Llave MX. El beneficio se entrega durante los cinco bimestres del ciclo escolar, con un máximo de 40 meses de apoyo.

También está activa la Beca Benito Juárez de educación superior, conocida como Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinada a estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario en instituciones públicas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.



El monto del apoyo es de 5,800 pesos bimestrales, con una duración máxima de 45 mensualidades, ampliable a 55 para carreras de Medicina. La solicitud se realiza a través de la plataforma SUBES, y se da prioridad a jóvenes indígenas, afrodescendientes o en situación de vulnerabilidad.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: capacitación y apoyo económico

Desde el 1 de octubre se encuentra abierta la convocatoria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Durante un periodo de 12 meses, los beneficiarios reciben 8,480 pesos mensuales y cobertura médica a través del IMSS.

El programa tiene como objetivo vincular a los jóvenes con centros de trabajo, talleres o instituciones públicas y sociales. La prioridad se otorga a municipios con alto rezago social y zonas rurales.

Vivienda para el Bienestar 2025: registro presencial y apoyos en 20 estados

El programa Vivienda para el Bienestar, operado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), avanza en su primera etapa de implementación.

El registro inició el 11 de agosto de 2025, con 58 módulos presenciales instalados en 51 municipios de 20 estados, entre ellos Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Michoacán y Yucatán.

La meta anual fue ampliada a 86,000 viviendas, con apoyos enfocados en construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento básico de vivienda, además de asesoría técnica y entrega de materiales.

Requisitos y proceso de registro

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más y residir en un polígono de atención prioritaria.

No ser propietarias de una vivienda ni derechohabientes de Infonavit o Fovissste.

Contar con ingresos familiares menores a dos salarios mínimos.

Presentar CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y certificado de no propiedad.

El proceso incluye varias fases: registro presencial, llenado de cédula diagnóstica, visita domiciliaria, evaluación socioeconómica y publicación de resultados.

En caso de sobredemanda, Conavi podrá realizar sorteos para definir beneficiarios.

Modalidades por entidad

En el Estado de México, el programa opera en coordinación con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), donde los apoyos se destinan principalmente a mejoramiento o equipamiento: techos firmes, pisos, paneles solares y ampliaciones ligeras.

El registro estatal concluyó en julio y los resultados definitivos se esperan este mes.

El programa mantiene presencia prioritaria en municipios rurales e indígenas de 20 estados, con planes de expansión hacia más entidades antes de cerrar el año.

Mujeres Bienestar y Fomento Cooperativo

El Programa Mujeres Bienestar sigue recibiendo solicitudes de mujeres de 60 a 64 años que aún no son beneficiarias de la pensión universal. El apoyo bimestral es de 3,000 pesos, entregado mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

En tanto, el programa Fomento Cooperativo para el Bienestar otorga hasta 200,000 pesos a mujeres de 18 a 64 años que integren o fortalezcan cooperativas productivas. Los recursos se destinan a maquinaria, insumos o equipamiento.

Recomendaciones oficiales para registrarse en los Programas del Bienestar

Las autoridades federales reiteran que los trámites deben realizarse únicamente en los portales o módulos oficiales, sin recurrir a intermediarios o gestores.

Los aspirantes deben tener actualizada su documentación y verificar las fechas de registro vigentes en su localidad.

Los Programas para el Bienestar 2025 buscan fortalecer la inclusión social, la educación y el acceso a vivienda digna en comunidades de todo el país.