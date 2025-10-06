“Que se espere seis años”: Sheinbaum sobre Saúl Monreal que busca gubernatura de Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Que se espere seis años”, recomendó la presidenta Claudia Sheinbaum al senador Saúl Monreal que insiste en incurrir en nepotismo, al suceder a su hermano en el cargo de gobernador de Zacatecas.

Sobre la posibilidad de que contienda por el PRI o el PAN, o algún otro partido que no sea Morena ni que vaya en alianza con ellos porque en sus estatutos se prohíbe el nepotismo desde 2027, la mandataria federal dijo que quien evaluará ese tipo de actos es la ciudadanía que votará.

“Está muy joven él tiene mucha vida por delante”, además de que le recomendó a título personal y no como parte de su investidura presidencial, luego de las declaraciones que hizo el legislador de Morena al asistir al informe de la presidenta, en el Zócalo de la Ciudad de México, este domingo.