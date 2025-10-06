¿Quién es Erick Jair y por qué su desaparición ha captado atención de la ONU?

Erick Jair Pérez Limón es un joven originario de Oaxaca que desapareció el 23 de junio de 2025.. Foto: FB Gobierno de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La desaparición de Erick Jair Pérez Limón, un joven originario del estado de Oaxaca, ha trascendido los ámbitos locales y provocado el pronunciamiento de organismos internacionales. Su caso es examinado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU mediante la Acción Urgente 2134/2025, que exige acciones claras y plazos específicos al Estado mexicano para ubicarlo y sancionar a los presuntos responsables.

Perfil de Erick Jair

Erick Jair es un joven que se desempeñaba como conductor de taxi en Oaxaca.

Mantenía una relación sentimental con una mujer cuyo padre, identificado como Gaspar “N.”, se oponía a la relación.

Según la familia y testimonios, Gaspar “N.” habría amenazado a Erick con frases como “te voy a mandar a levantar” si persistía en mantener el vínculo.

Cronología esencial del caso de Erick Jair

16 de abril de 2025: Erick presenta una denuncia formal ante autoridades municipales de San Agustín de las Juntas por amenazas, lesiones y hostigamiento atribuidas a policías municipales.

ante autoridades municipales de San Agustín de las Juntas por amenazas, lesiones y hostigamiento atribuidas a policías municipales. 23 de junio de 2025: Erick sale de su domicilio con la intención de reunirse con Gaspar “N.”, bajo el argumento de dialogar; ese día es la última vez que se le tiene registro.

bajo el argumento de dialogar; ese día es la última vez que se le tiene registro. Ese mismo día, su taxi es encontrado abandonado en la carretera federal de San Lorenzo Albarradas , sin rastros del joven.

, sin rastros del joven. Semanas después, al no tener avances claros, la familia y defensores del caso acudieron a instancias internacionales.

25 de septiembre – Octubre de 2025: El Comité de la ONU emite la Acción Urgente 2134/2025, exigiendo al Estado mexicano y al gobierno de Oaxaca acelerar las investigaciones y presentar un informe antes del 10 de octubre de 2025.

Qué exige la Acción Urgente 2134/2025

La acción internacional solicita, entre otros puntos: