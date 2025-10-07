Ataque al estilista de celebridades Miguel de la Mora fue una ejecución: Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La muerte del estilista Miguel Ángel de la Mora, en la Ciudad de México, no fue un asalto sino una ejecución, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario federal detalló que “estaban esperándolo, lo estuvieron vigilando y realizaron una ejecución ahí. En Miguel Hidalgo han tenido un descenso también en incidencia delictiva”.

Previo a estas declaraciones, García Harfuch dijo que “es una investigación que tiene líneas muy sólidas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... hemos estado en comunicación con la fiscal, con la fiscal Bertha (Alcalde Luján), y también con el jefe de la policía, con Pablo Vázquez”.

Insistió en que se tiene una investigación muy sólida y va a haber resultados pronto.

La noche del 29 de septiembre pasado, el estilista conocido como Micky Hair, fue asesinado frente a su salón de belleza en Polanco.

El crimen, perpetrado por hombres armados a bordo de una motocicleta, conmocionó al mundo del espectáculo y provocó mensajes de despedida de artistas, entre ellos la cantante Ángela Aguilar, una de sus clientas más cercanas.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dos sujetos llegaron en motocicleta a las inmediaciones del salón Micky’s Hair, ubicado en la calle Moliere, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Uno de ellos descendió y disparó directamente contra el estilista.