CÃ¡mara de Diputados da declaratoria de publicidad a reforma en materia de extorsiÃ³n; pasa al Ejecutivo

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La CÃ¡mara de Diputados dio declaratoria de publicidad a la reforma que faculta al Congreso de la UniÃ³n para reformar la Ley de ExtorsiÃ³n, por lo que Ã©sta pasa a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la promulgue.

Al dar la declaratoria de publicidad a dicha reforma, se faculta al Congreso de la UniÃ³n a expedir una ley general que establezca, como mÃ­nimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsiÃ³n.

La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Julieta Villalpando, dio cuenta del oficio del Senado de la RepÃºblica sobre el cÃ³mputo de 22 votos aprobatorios, e informÃ³ que posteriormente a la declaratoria se recibieron los votos aprobatorios del Estado de MÃ©xico, Sonora y Tlaxcala.

IndicÃ³ que se da fe de la recepciÃ³n y cÃ³mputo de 25 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, MÃ©xico, MichoacÃ¡n de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis PotosÃ­, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, YucatÃ¡n, Zacatecas y de la Ciudad de MÃ©xico.