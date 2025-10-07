Detienen en Ciudad Acuña a capo buscado en Texas e integrante del Cártel del Noreste

CIUDAD ACUÑA, Coah. (apro).- En un fuerte dispositivo encabezado por autoridades federales, se realizó la detención de Francisco o “Kiko" “N", considerado uno de los principales operadores de Los Zetas, pero al desintegrarse la célula se vinculó con el grupo del Cártel del Noreste.

El sujeto es buscado por autoridades de Estados Unidos; en el operativo también se detuvo a su hermano, Juan Armando “N".

Tras una serie de cateos realizados en diversos puntos de los municipios de Piedras Negras y Ciudad Acuña, se logró la ubicación del capo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

En Ciudad Acuña se realizaron actividades por parte de las autoridades federales en los fraccionamientos La Amistad y Las Américas. En el primero de ellos se acordonaron seis manzanas a la redonda a fin de verificar vehículos que se encontraban en el lugar y en el segundo se integraron elementos de otras corporaciones quienes llevaron a cabo la detención de Kiko “N”.

Ambos sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la FGR en la ciudad de Piedras Negras, la cual fue resguardada por diversas unidades y elementos, debido a que los detenidos son considerados de alta peligrosidad.

Ha trascendido que Kiko “N" es uno de los tres hombres más buscados por autoridades en Texas, pero aún se desconoce si enfrentará un proceso ante autoridades mexicanas por delitos relacionados con tráfico de drogas, o se iniciará el proceso de extradición a los Estados Unidos.

La detención de los hermanos se realizó tras semanas de investigaciones y cateos que los fueron cercando y que llevó a la detención de varias personas. Ambos se dedicaban a la venta de tacos en diferentes puntos de Ciudad Acuña.