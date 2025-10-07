Esto dijo Harfuch sobre camión del Ejército que entró a Ciudad Universitaria de la UNAM

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y camión del Ejército en CU. Foto: Eduardo Miranda y video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch fue cuestionado este martes durante la conferencia de Sheinbaum sobre el camión del Ejército que fue captado ayer circulando dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM.

Sobre las amenazas de bomba que se han reportado durante las últimas semanas en diferentes prepas, CCH y facultades de la Universidad Autónoma de México, el funcionario dijo que se verifica la veracidad de las llamadas, en todos los casos.

Previamente, la presidenta Sheinbaum informó que ha tenido contacto con el Rector de la UNAM en busca de dar una solución y seguridad a la comunidad estudiantil.

El lunes se hizo viral un breve video de un camión del Ejército circulando dentro de CU, suceso que coincidió con la alerta por amenaza de bomba en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que provocó la evacuación de los estudiantes.

LA UNAM PUBLICÓ DESMENTIDO

Horas después, la UNAM emitió un comunicado para desmentir que se haya pedido apoyo a fuerzas armadas por la amenaza de bomba en esa facultad.

Tras la serie de mensajes que se desataron en la red social X y Facebook a lo largo de esta mañana y mediodía, señalando que se violó la autonomía de la universidad nacional, la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria aclaró, a través de la dirección de Protección Civil, que fue un error de ruta.

“El día de hoy a las 9:07 horas, un camión del Ejército mexicano ingresó al circuito vehicular de Ciudad Universitaria por avenida del Imán”, señala un comunicado.

Comunicado de la UNAM

Aseguró que personal de esta secretaría detuvo al vehículo para preguntar a dónde se dirigía a lo que el conductor respondió que “fue una equivocación”, al dar una vuelta incorrecta, por lo que se les indicó que podrían salir por la calle Delfín Madrigal, lo cual ocurrió 5 minutos después de su ingreso, a las 9:13 de la mañana.

Por el contrario, el paso de la Guardia Nacional (GN) por uno de los circuitos principales de CU sí fue tras una llamada recibida a través del 911 por la amenaza de bomba en la FCPyS, aclararon fuentes universitarias, ya que si alguien pide auxilio a través de esta línea de emergencia, la GN recibe el aviso y acude al lugar.