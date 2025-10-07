“Hay que estimarlo”: Sheinbaum sobre monto del daño que dejó el huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum, al lado Gertz Manero, Rosa Icela y Harfuch en la mañanera. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano dijo a medios de comunicación que en el daño en recursos por el contrabando de combustible, llamado ahora “huachicol fiscal” se tenía reportado 600 mil millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no fue la funcionaria quien dijo esa cifra.

En imágenes se observa a Galeano García responder a preguntas de medios de comunicación sobre una pregunta abierta de cuánto es el monto que han detectado en temas de “huachicol fiscal”, la procuradora respondió:

“Estimado de cuánto afecta, no pues tenemos cifras, son 600 millones reportados, llevamos 16 mil millones querellados, 600 mil reportados, 16 mil querellados, tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente caso por caso cuánto nos puede reportar de posible recuperación después de lo denunciado ante la Fiscalía General de la República”.

Al reiterarle la pregunta:

-El estimado son 600 mil y hasta la fecha tienen…

-Lo reportado son 600 mil, vamos en 16 mil poco a poco. Respondió.

Las declaraciones se dieron en el marco de la comparecencia que Galeano dio a la Cámara de Diputados.

Esta mañana, mientras el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero tenía el uso de la palabra, Proceso preguntó sobre el monto mencionado por la procuradora fiscal con la finalidad de solicitar el desglose de esa cantidad; sin embargo, la mandataria federal intervino para responder:

-Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta, pero ella no lo declaró.

-No fue en una…

-En una comparecencia de ella, pero ella no lo declaró

-En una entrevista que hicieron medios al salir…

-Sí, pero ella no lo declara.

-¿A cuánto ascendería el monto del daño?

-Bueno, hay que estimarlo, aseveró Sheinbaum.