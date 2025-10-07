MIAMI (AP) â€” El huracÃ¡n Priscilla continuaba ganando fuerza el martes en el PacÃ­fico y se acercaba a la categorÃ­a 3, mientras que una nueva tormenta tropical se formÃ³ en el AtlÃ¡ntico, informÃ³ el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglÃ©s).

Justo frente a la costa oeste de MÃ©xico, Priscilla tenÃ­a vientos mÃ¡ximos sostenidos de alrededor de 175 km/h (110 mph) y se movÃ­a hacia el oeste-noroeste a 15 km/h (9 mph). DespuÃ©s del mediodÃ­a, su vÃ³rtice estaba a unos 525 kilÃ³metros (330 millas) al oeste de Cabo Corrientes, MÃ©xico, y a unos 345 kilÃ³metros (215 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la penÃ­nsula de Baja California, indicaron los meteorÃ³logos.

El martes, las bandas exteriores del huracÃ¡n ya se extendÃ­an por el estado mexicano de Baja California Sur.

Entretanto, en el ocÃ©ano AtlÃ¡ntico, la tormenta tropical Jerry tenÃ­a vientos mÃ¡ximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) por la tarde. Se encontraba a unos mil 920 kilÃ³metros (1.190 millas) al este-sureste de las islas de Barlovento del norte, y se desplazaba hacia el oeste a 37 km/h (23 mph).

Los meteorÃ³logos dijeron que se prevÃ© que Jerry se fortalezca y se convierta en huracÃ¡n en uno o dos dÃ­as. Se pronostica que el oleaje de Jerry llegue el jueves a las islas de Barlovento, y que el vÃ³rtice de la tormenta pase cerca o al norte de las islas de Barlovento del norte el jueves por la noche y el viernes.

Se emitiÃ³ una alerta de tormenta tropical para Barbuda y Anguila, San BartolomÃ© y San MartÃ­n y Sint Maarten.

En el PacÃ­fico, habÃ­a una alerta de tormenta tropical en vigor para Baja California Sur, desde Cabo San Lucas hasta Cabo San LÃ¡zaro, debido al huracÃ¡n Priscilla.

El lunes por la noche, el gobierno de Baja California Sur anunciÃ³ la cancelaciÃ³n de clases en todos los centros educativos a partir del martes en Los Cabos y La Paz como medida preventiva. TambiÃ©n estableciÃ³ una docena de refugios en Los Cabos para personas que viven en Ã¡reas de riesgo.

Partes del suroeste de MÃ©xico podrÃ­an recibir hasta 10 centÃ­metros (4 pulgadas) de lluvia de las bandas exteriores de Priscilla hasta el miÃ©rcoles, lo que genera un riesgo de inundaciones repentinas a los estados de MichoacÃ¡n y Colima, segÃºn meteorÃ³logos.

Se prevÃ© que Priscilla comience a debilitarse a partir del miÃ©rcoles, dijo el NHC. Un huracÃ¡n de categorÃ­a 3 tiene vientos mÃ¡ximos sostenidos de al menos 179 km/h (111 mph).

Se esperaba oleaje fuerte y corrientes de resaca por efectos de Priscilla en la costa de MÃ©xico, dijeron los meteorÃ³logos.

MÃ¡s lejos en el PacÃ­fico, la tormenta tropical Octave se estaba debilitando a 1.260 kilÃ³metros (780 millas) al suroeste de la penÃ­nsula de Baja California. Sus vientos mÃ¡ximos sostenidos eran de 75 km/h (45 mph) y se movÃ­a hacia el este-sureste a 11 km/h (8 mph).