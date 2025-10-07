QUINTANA ROO (apro).- Un autobÃºs de la PolicÃ­a de Playa del Carmen fue quemado tras un desalojo efectuado en terrenos ejidales de esta localidad, donde tambiÃ©n hubo agresiones a un miembro de la prensa.

En un hecho inÃ©dito en la localidad turÃ­stica, la unidad policiaca, que sirviÃ³ para trasladar a elementos de la SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana para atender una denuncia por despojo del Ejido Playa del Carmen, fue reducida a cenizas, tras generar una gran columna de humo negro que pudo verse desde la isla de Cozumel, de acuerdo con reportes.

El hecho ocurriÃ³ por la maÃ±ana del martes, luego de que la Asamblea del Ejido Playa del Carmen, comuneros fundadores del destino turÃ­stico, solicitaron el apoyo policial porque un grupo de personas se habÃ­a introducido a sus terrenos y realizaba labores con una unidad de maquinaria pesada.

Efectivos policiales fueron recibidos a pedradas. Con machete en mano, los presuntos invasores buscaban hacer frente a los policÃ­as, mientras que un reportero, que prefiriÃ³ no dar a conocer su nombre, fue golpeado en la cabeza cuando realizaba la cobertura noticiosa.

El predio en cuestiÃ³n es colindante a una zona de invasiÃ³n conocida como San Judas Tadeo, donde se asentÃ³ poblaciÃ³n desde el primer semestre del aÃ±o pasado. Fuentes seÃ±alan que fueron atraÃ­dos al lugar a cambio de votos en la elecciÃ³n local que se celebrÃ³ en 2024, en la que resultÃ³ ganador de manera absoluta en toda la entidad el partido Morena.

Los invasores nunca se fueron y el problema persistiÃ³. En los Ãºltimos meses se agudizaron enfrentamientos contra miembros del Ejido Playa del Carmen y policÃ­as locales.

El conflicto llegÃ³ a su punto Ã¡lgido esta maÃ±ana, cuando el autobÃºs del grupo antimotines de Seguridad PÃºblica fue quemado con bombas tipo molotov, justo frente al colegio privado Mayaland, donde niÃ±os y adolescentes recibÃ­an clases.

El parte oficial, emitido por la alcaldesa playense EstefanÃ­a Mercado Asencio, indicÃ³ que presentarÃ¡n denuncias ante la FiscalÃ­a de Quintana Roo por el daÃ±o a la unidad de seguridad pÃºblica.

Como resultado del altercado, cinco hombres fueron detenidos y una unidad de maquinaria pesada asegurada. Las investigaciones continÃºan.