Israel libera a seis mexicanos de la Flotilla Global Sumud; serÃ¡n repatriados a MÃ©xico

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La CancillerÃ­a informÃ³ hoy que?Sol GonzÃ¡lez EguÃ­a, Ernesto Ledesma Arronte, ArlÃ­n Medrano GuzmÃ¡n, Carlos PÃ©rez Osorio, Diego VÃ¡zquez Galindo, y Laura Alejandra VelÃ©z Ruiz GaitÃ¡n, los seis mexicanos que fueron detenidos por el ejÃ©rcito de Israel mientras navegaban hacia Gaza en la Flotilla Global Sumud, ya salieron del centro de detenciÃ³n e iniciaron su proceso de repatriaciÃ³n a MÃ©xico.

En la maÃ±ana de este martes, la dependencia indicÃ³ que los ciudadanos mexicanos fueron trasladados de Israel a AmÃ¡n, en la Jordania vecina, acompaÃ±ados por el embajador de MÃ©xico en Tel Aviv, Mauricio Escanero.

"La CancillerÃ­a agradece el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomÃ¡ticas que permitieron el ingreso de nuestros connacionales a ese paÃ­s", planteÃ³ la dependencia en un comunicado.

Los mexicanos formaban parte del grupo de 493 activistas internacionales que viajÃ³ por mar hacia Gaza en decenas de embarcaciones cargadas de ayuda humanitaria para romper el bloqueo naval que el gobierno de Israel estÃ¡ imponiendo sobre el territorio palestino desde hace mÃ¡s de una dÃ©cada.