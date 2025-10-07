Lluvias fuertes, intensas y torrenciales pegarÃ¡n el miÃ©rcoles en los siguientes estados

Se pronostican este miÃ©rcoles lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de MÃ©xico, acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN) informÃ³ que continuarÃ¡n las precipitaciones este miÃ©rcoles en la mayor parte del paÃ­s, y en cuatro entidades se prevÃ©n lluvias intensas con puntuales torrenciales de hasta 250 milÃ­metros.

El organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) detallÃ³ los estados en los que se pronostican para este 8 de octubre chubascos, lluvias aisladas y fuertes, con descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo.

Durante la noche del martes y madrugada del miÃ©rcoles, la circulaciÃ³n y bandas nubosas del huracÃ¡n Priscilla, ocasionarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte y centro), asÃ­ como lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Colima.

AdemÃ¡s de rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 5.5 a 6.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur); viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; y rachas de viento de 30 a 50 km/h con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Colima.

Por otra parte, zonas de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico, una en el ocÃ©ano PacÃ­fico, al sur de las costas de Chiapas, la segunda se desplazarÃ¡ sobre la BahÃ­a de Campeche, aunado a una circulaciÃ³n ciclÃ³nica en niveles altos de la atmÃ³sfera en el suroeste del golfo de MÃ©xico, y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzÃ³nica muy prÃ³xima a las costas del PacÃ­fico Sur Mexicano, originarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), YucatÃ¡n (sur) y Quintana Roo (este centro y sur).

Finalmente, un canal de baja presiÃ³n extendido sobre el interior del paÃ­s, en combinaciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, generarÃ¡n lluvias muy fuertes en Durango, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, QuerÃ©taro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, MichoacÃ¡n y Guerrero, puntuales fuertes en Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de MÃ©xico y Morelos; asÃ­ como chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes.

Sigue el temporal de lluvias muy fuertes a intensas

Para el miÃ©rcoles, el huracÃ¡n Priscilla se desplazarÃ¡ al oeste de Baja California Sur, su circulaciÃ³n y bandas nubosas ocasionarÃ¡n lluvias muy fuertes en Baja California Sur, chubascos en Sinaloa y Nayarit; ademÃ¡s de rachas de viento fuertes y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Por su parte, la zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico en el ocÃ©ano PacÃ­fico se localizarÃ¡ al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, mientras que, una segunda zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico se desplazarÃ¡ frente a las costas de Veracruz y Tabasco; en combinaciÃ³n con una vaguada en niveles medios y altos, y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzÃ³nica muy prÃ³xima a las costas del PacÃ­fico Sur Mexicano, mantendrÃ¡n el temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noreste, oriente, occidente, sur, centro y sureste del paÃ­s, incluyendo la penÃ­nsula de YucatÃ¡n; pronosticÃ¡ndose lluvias puntuales torrenciales en QuerÃ©taro (norte), Hidalgo (noreste y este), Puebla (norte y este) y Veracruz (norte y centro).

Finalmente, el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, propiciarÃ¡ lluvias y chubascos, asÃ­ como rachas fuertes de viento en el norte del territorio nacional.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompaÃ±arÃ¡n con descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo.

Valle de MÃ©xico

Cielo nublado durante el dÃ­a. Por la maÃ±ana, ambiente fresco en la regiÃ³n; asÃ­ como frÃ­o con bancos de niebla en zonas altas del Valle de MÃ©xico. Por la tarde, ambiente templado, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de MÃ©xico y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de MÃ©xico, acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 18 a 20 Â°C. Para Toluca se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 9 a 11 Â°C y una mÃ¡xima de 16 a 18 Â°C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrÃ­an reducir la visibilidad, incrementar los niveles de rÃ­os y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrÃ­an ocasionar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

PronÃ³stico de lluvias para el miÃ©rcoles 08 de octubre:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): QuerÃ©taro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este) y Veracruz (norte y centro).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sur), San Luis PotosÃ­ (este), Oaxaca (norte, este y costa), Chiapas (norte, este y costa) y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Nuevo LeÃ³n, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Guerrero, MichoacÃ¡n, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Jalisco, Colima, Ciudad de MÃ©xico y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

PronÃ³stico de temperaturas para el miÃ©rcoles 08 de octubre:

Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Sonora.

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Chihuahua (oeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n y Guerrero.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de MÃ©xico y Puebla.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el miÃ©rcoles 08 de octubre: