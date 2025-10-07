Megamarcha de maestros 8 de octubre: lo que se sabe sobre bloqueos y horarios

Se prevÃ©n afectaciones viales entre la Ciudad de MÃ©xico y el Estado de MÃ©xico desde las 11:00 horas.. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Este miÃ©rcoles 8 de octubre, maestros del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciÃ³n (CNTE) realizarÃ¡n una megamarcha acompaÃ±ada de bloqueos carreteros en distintos puntos del Estado de MÃ©xico y la Ciudad de MÃ©xico.

De acuerdo con los organizadores, las movilizaciones comenzarÃ¡n a las 11:00 horas y podrÃ­an extenderse durante gran parte del dÃ­a. El objetivo de la protesta es exigir atenciÃ³n a demandas laborales y educativas que, segÃºn las agrupaciones, permanecen sin respuesta por parte de las autoridades estatales y federales.

Las organizaciones informaron que los bloqueos incluirÃ¡n carreteras y autopistas que conectan el Valle de MÃ©xico con zonas metropolitanas. Las mayores afectaciones se prevÃ©n en los accesos a la capital y en municipios con alto flujo vehicular.

QuÃ© vÃ­as estarÃ¡n bloqueadas el 8 de octubre

Los maestros prevÃ©n cierres en las siguientes rutas principales:

Autopista MÃ©xicoâ€“Puebla

Carretera MÃ©xicoâ€“Texcoco

Autopista MÃ©xicoâ€“Pachuca, especialmente en el tramo del Puente de Fierro, en Ecatepec

Zona centro de Toluca, con posible mitin en la Plaza de los MÃ¡rtires, frente al Palacio de Gobierno del Estado de MÃ©xico

Los contingentes podrÃ­an extenderse a otras vialidades secundarias o avenidas principales que comunican con municipios del Valle de MÃ©xico.

VÃ­as alternas sugeridas

Para reducir el impacto de los bloqueos, se recomienda utilizar las siguientes rutas alternativas:

Si circulas por la autopista MÃ©xicoâ€“Puebla:

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista MÃ©xicoâ€“Cuernavaca

Carretera federal hacia Cuernavaca

Vialidad LecherÃ­aâ€“Texcoco

Si transitas por la carretera MÃ©xicoâ€“Texcoco:

PerifÃ©rico Norte

Calzada Ignacio Zaragoza

Avenida Texcoco

Si te diriges por la autopista MÃ©xicoâ€“Pachuca:

Circuito Exterior Mexiquense

Avenida Central

VÃ­a Morelos

Autopista MÃ©xicoâ€“Toluca (como conexiÃ³n auxiliar)

Las autoridades recomiendan planear con anticipaciÃ³n los recorridos y evitar circular por las zonas afectadas durante las horas de protesta.

Recomendaciones oficiales y estado de las negociaciones

Gobiernos del Estado de MÃ©xico y de la Ciudad de MÃ©xico informaron que mantienen comunicaciÃ³n con los representantes magisteriales para evitar afectaciones mayores. En las zonas seÃ±aladas se desplegaron operativos de trÃ¡nsito y seguridad para garantizar el orden y resguardar tanto a manifestantes como a automovilistas.

Se recomienda a la poblaciÃ³n planificar traslados, salir con anticipaciÃ³n y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer los cierres en tiempo real. Hasta el momento, no se ha informado de acuerdos que modifiquen los horarios ni los puntos de bloqueo previstos.

Contexto de la movilizaciÃ³n del MMCRE

El Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciÃ³n mantienen desde hace meses una agenda de movilizaciones en demanda de atenciÃ³n a temas laborales, como la basificaciÃ³n de personal interino, asignaciÃ³n de plazas y mejoras en las condiciones de los centros escolares.

De acuerdo con los convocantes, los bloqueos del 8 de octubre forman parte de una jornada nacional de presiÃ³n y su duraciÃ³n dependerÃ¡ de la respuesta gubernamental.

Lo que se espera durante la megamarcha

Las concentraciones iniciarÃ¡n a las 11:00 horas en distintos accesos carreteros. Los contingentes avanzarÃ¡n hacia los puntos de bloqueo designados y permanecerÃ¡n allÃ­ hasta recibir indicaciones de sus representantes.

En Toluca, se prevÃ© un operativo de trÃ¡nsito en calles cercanas al centro histÃ³rico y cierres parciales durante el mitin frente al Palacio de Gobierno. Hasta el momento no se han anunciado nuevas fechas para movilizaciones adicionales ni cierres fuera de los previstos.