Megamarcha de maestros 8 de octubre: lo que se sabe sobre bloqueos y horarios

Megamarcha
Megamarcha de maestros 8 de octubre: lo que se sabe sobre bloqueos y horariosEste miÃ©rcoles 8 de octubre se espera la paralizaciÃ³n de rutas clave entre CDMX y Estado de MÃ©xico por movilizaciÃ³n magisterial.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Este miÃ©rcoles 8 de octubre, maestros del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciÃ³n (CNTE) realizarÃ¡n una megamarcha acompaÃ±ada de bloqueos carreteros en distintos puntos del Estado de MÃ©xico y la Ciudad de MÃ©xico.
De acuerdo con los organizadores, las movilizaciones comenzarÃ¡n a las 11:00 horas y podrÃan extenderse durante gran parte del dÃa. El objetivo de la protesta es exigir atenciÃ³n a demandas laborales y educativas que, segÃºn las agrupaciones, permanecen sin respuesta por parte de las autoridades estatales y federales.
Las organizaciones informaron que los bloqueos incluirÃ¡n carreteras y autopistas que conectan el Valle de MÃ©xico con zonas metropolitanas. Las mayores afectaciones se prevÃ©n en los accesos a la capital y en municipios con alto flujo vehicular.
QuÃ© vÃas estarÃ¡n bloqueadas el 8 de octubre
Los maestros prevÃ©n cierres en las siguientes rutas principales:
- Autopista MÃ©xicoâ€“Puebla
- Carretera MÃ©xicoâ€“Texcoco
- Autopista MÃ©xicoâ€“Pachuca, especialmente en el tramo del Puente de Fierro, en Ecatepec
- Zona centro de Toluca, con posible mitin en la Plaza de los MÃ¡rtires, frente al Palacio de Gobierno del Estado de MÃ©xico
- Los contingentes podrÃan extenderse a otras vialidades secundarias o avenidas principales que comunican con municipios del Valle de MÃ©xico.
VÃas alternas sugeridas
Para reducir el impacto de los bloqueos, se recomienda utilizar las siguientes rutas alternativas:
Si circulas por la autopista MÃ©xicoâ€“Puebla:
- Circuito Exterior Mexiquense
- Autopista MÃ©xicoâ€“Cuernavaca
- Carretera federal hacia Cuernavaca
- Vialidad LecherÃaâ€“Texcoco
Si transitas por la carretera MÃ©xicoâ€“Texcoco:
- PerifÃ©rico Norte
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Avenida Texcoco
Si te diriges por la autopista MÃ©xicoâ€“Pachuca:
- Circuito Exterior Mexiquense
- Avenida Central
- VÃa Morelos
- Autopista MÃ©xicoâ€“Toluca (como conexiÃ³n auxiliar)
Las autoridades recomiendan planear con anticipaciÃ³n los recorridos y evitar circular por las zonas afectadas durante las horas de protesta.
Recomendaciones oficiales y estado de las negociaciones
Gobiernos del Estado de MÃ©xico y de la Ciudad de MÃ©xico informaron que mantienen comunicaciÃ³n con los representantes magisteriales para evitar afectaciones mayores. En las zonas seÃ±aladas se desplegaron operativos de trÃ¡nsito y seguridad para garantizar el orden y resguardar tanto a manifestantes como a automovilistas.
Se recomienda a la poblaciÃ³n planificar traslados, salir con anticipaciÃ³n y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer los cierres en tiempo real. Hasta el momento, no se ha informado de acuerdos que modifiquen los horarios ni los puntos de bloqueo previstos.
Contexto de la movilizaciÃ³n del MMCRE
El Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciÃ³n mantienen desde hace meses una agenda de movilizaciones en demanda de atenciÃ³n a temas laborales, como la basificaciÃ³n de personal interino, asignaciÃ³n de plazas y mejoras en las condiciones de los centros escolares.
De acuerdo con los convocantes, los bloqueos del 8 de octubre forman parte de una jornada nacional de presiÃ³n y su duraciÃ³n dependerÃ¡ de la respuesta gubernamental.
Lo que se espera durante la megamarcha
Las concentraciones iniciarÃ¡n a las 11:00 horas en distintos accesos carreteros. Los contingentes avanzarÃ¡n hacia los puntos de bloqueo designados y permanecerÃ¡n allÃ hasta recibir indicaciones de sus representantes.
En Toluca, se prevÃ© un operativo de trÃ¡nsito en calles cercanas al centro histÃ³rico y cierres parciales durante el mitin frente al Palacio de Gobierno. Hasta el momento no se han anunciado nuevas fechas para movilizaciones adicionales ni cierres fuera de los previstos.