Mexicanos de la flotilla Global Sumud ya llegaron a Estambul

SecretarÃa de Relaciones Exteriores
Mexicanos de la flotilla Global Sumud ya llegaron a EstambulLos mexicanos formaron parte del grupo de 493 activistas de varios paÃses que integraron la Flotilla Global Sumud para romper el bloqueo naval y denunciar el genocidio perpetrado por Israel contra la poblaciÃ³n palestina.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Sol GonzÃ¡lez EguÃa, Ernesto Ledesma Arronte, ArlÃn Medrano GuzmÃ¡n, Carlos PÃ©rez Osorio, Diego VÃ¡zquez Galindo, y Laura Alejandra VelÃ©z Ruiz GaitÃ¡n, los seis mexicanos que fueron detenidos por el ejÃ©rcito de Israel mientras navegaban hacia Gaza en la Flotilla Global Sumud, ya se encuentran en escala en Estambul, en su camino de retorno a MÃ©xico.
En un breve mensaje, la CancillerÃa agradeciÃ³ al gobierno de TurquÃa por las "facilidades" que dio para el trÃ¡nsito seguro del grupo de los activistas.
MÃ¡s temprano, la SecretarÃa de Relaciones Exteriores (SRE) habÃa informado sobre la salida de los seis ciudadanos, quienes fueron privados de su libertad despuÃ©s de la intervenciÃ³n del ejÃ©rcito de Israel contra las embarcaciones de la flotilla, que buscaba llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria.
Los mexicanos formaron parte del grupo de 493 activistas de varios paÃses que integraron la Flotilla Global Sumud para romper el bloqueo naval y denunciar el genocidio perpetrado por Israel contra la poblaciÃ³n palestina.
La SecretarÃa de Relaciones Exteriores informa que las y los seis connacionales que participaron con la Flotilla Sumud y el embajador de MÃ©xico en Israel, Mauricio Escanero, que los acompaÃ±a, se encuentran en Estambul para hacer una escala y continuar su viaje a nuestro paÃs.â€¦ pic.twitter.com/SNgQGyCoqyâ€” Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 7, 2025