Mexicanos de la flotilla Global Sumud ya llegaron a Estambul

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Sol GonzÃ¡lez EguÃ­a, Ernesto Ledesma Arronte, ArlÃ­n Medrano GuzmÃ¡n, Carlos PÃ©rez Osorio, Diego VÃ¡zquez Galindo, y Laura Alejandra VelÃ©z Ruiz GaitÃ¡n, los seis mexicanos que fueron detenidos por el ejÃ©rcito de Israel mientras navegaban hacia Gaza en la Flotilla Global Sumud, ya se encuentran en escala en Estambul, en su camino de retorno a MÃ©xico.

En un breve mensaje, la CancillerÃ­a agradeciÃ³ al gobierno de TurquÃ­a por las "facilidades" que dio para el trÃ¡nsito seguro del grupo de los activistas.

MÃ¡s temprano, la SecretarÃ­a de Relaciones Exteriores (SRE) habÃ­a informado sobre la salida de los seis ciudadanos, quienes fueron privados de su libertad despuÃ©s de la intervenciÃ³n del ejÃ©rcito de Israel contra las embarcaciones de la flotilla, que buscaba llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Los mexicanos formaron parte del grupo de 493 activistas de varios paÃ­ses que integraron la Flotilla Global Sumud para romper el bloqueo naval y denunciar el genocidio perpetrado por Israel contra la poblaciÃ³n palestina.