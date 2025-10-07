Morena y PAN se enfrentan en la Cámara de Diputados por la guerra entre Israel y Palestina (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previo a la discusión de la Ley de Aduanas, en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se vivió una gresca entre diputados del Morena y del PAN ante la propuesta de guardar un minuto de silencio por las víctimas del conflicto bélico entre Palestina e Israel.

Todo inició cuando la diputada de Morena, María Magdalena Rosales, pidió un minuto de silencio por la masacre de personas en la Franja de Gaza a manos del gobierno de Israel.

“Yo lo que quiero es pedir un minuto de silencio muy especial. Hoy se cumplen dos años de las masacres, de los asesinatos en Palestina. Dos años de matanzas a niños, niñas, por eso pido este minuto de silencio, pero acompañado también de una petición especial a la Jucopo (Junta de Coordinación Política), a la Mesa Directiva, que no permitan la instalación del Grupo de Amistad con Israel mientras siga asesinando a niños, mujeres, hombres indefensos y que el hambre se acabe, y entonces sí platicamos para poder instalar mesas de amistad. No tenemos amistad con genocidas”, detalló.

Ante ello, la diputada del PAN, Margarita Zavala, pidió otro minuto de silencio por la incursión armada perpetrada por Hamás el 7 de octubre del 2023, que calificó como un acto terrorista que quitó la vida de mil 219 ciudadanos de Israel.

“Como no es un tema de agenda política, sino el minuto de silencio que se pidió por los hechos del 7 de octubre del 2023, en efecto, un acto terrorista de Hamás quitó la vida de mil 219 ciudadanos de Israel, entre quienes estaban Orión Hernández, mexicano, y 251 israelíes que se quedaron como rehenes, entre ellos, Llana, una mexicana, por ellos y por las decenas de miles de personas que han perdido la vida en esa zona, desencadenado por ese hecho pedimos un minuto de silencio”, pidió.

Sin embargo, el morenista Leonel Godoy afirmó que sería injusto que sólo se pidiera un minuto de silencio por Israel cuando ese país, resaltó, está realizando un genocidio con el pueblo palestino.

“Presidenta sería injusto, fuera de cualquier sentido de la justicia que solo se recordará lo que hicieron el grupo terrorista de Hamás, porque lo que está haciendo ahorita el ejército israelí es un genocidio en contra del pueblo palestino y me parece que no se puede guardar un minuto de silencio solo por lo de Hamás, se tiene que guardar por los 65 mil muertos, entre ellos más de 20 mil niños que han sido masacrados por el ejército israelí, es lo que es, por lo tanto solicitó, presidenta, que se guarde un minuto de silencio por los niños mujeres y hombres que fueron asesinados que han sido asesinados en la Franja de Gaza”, explicó.

Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió dos minutos de silencio por separado, lo que provocó una serie de empujones y gritos en la Mesa Directiva por unos minutos entre legisladores morenistas y panistas.