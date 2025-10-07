"No le va a servir de nada": Gertz Manero sobre amparo de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, en la conferencia de Sheinbaum. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un tono tajante y sin rodeos, el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero desestimó hoy el amparo judicial promovido por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto cabecilla del grupo criminal "La Barredora".

La intervención del fiscal se enmarcó en un contexto de mayor escrutinio a las infiltraciones del crimen organizado en instituciones públicas. Gertz Manero detalló que Bermúdez Requena, detenido en septiembre en Paraguay tras meses prófugo, optó por no declarar ante las autoridades tabasqueñas.

Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia donde va a tener su propia defensa... eso nos va a permitir en materia federal fortalecer nuestro proyecto", agregó el fiscal, descartando cualquier aplicación del criterio de oportunidad, un mecanismo reservado para casos menores que no procede en imputaciones tan serias.

Esta declaración resuena con fuerza en un caso que ha sacudido a la política al exponer presuntos nexos entre altos funcionarios y el narcotráfico. Bermúdez Requena, conocido también como "El Abuelo" o "Comandante H", fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández –hoy senador de Morena–, y ratificado en el gobierno interino de Carlos Merino Campos.

De acuerdo con los informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados en 2022, Bermúdez habría utilizado su posición para encabezar "La Barredora", una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada al huachicoleo, extorsión, secuestro exprés, tráfico de drogas y migrantes, y hasta control de penales estatales.

"La Barredora" de funcionario a prófugo

El nombre de "La Barredora" no es un invento periodístico, sino el origen mismo del escándalo. Surgió como una firma en narcomantas en 2022, pero rápidamente se consolidó como sinónimo de infiltración criminal en Tabasco.

Los reportes de inteligencia militar revelados por el colectivo Guacamaya, el grupo –presuntamente fundado por Bermúdez Requena en 2018 al negociar una "tregua" con el anterior cártel local "Pelón de Playa"– cobraba "derecho de piso" a obras emblemáticas como el Tren Maya, suministrando hasta 180 mil litros semanales de combustible robado (huachicol) para sus tramos en Tabasco.

Además, se le atribuye el reclutamiento de exconvictos como distribuidores de cocaína, marihuana y cristal en municipios clave como Cárdenas, Centro y Villahermosa, con sobornos directos de 25 mil pesos semanales al propio Bermúdez por ventas de narcóticos.

La presidenta Sheinbaum ha reiterado que "no se protegerá a nadie", en respuesta a críticas por posibles encubrimientos, aunque Adán Augusto defendió recientemente los "resultados" de Bermúdez en seguridad, negando pactos personales.

Desde su extradición a México el 18 de septiembre, Bermúdez permanece en el penal del Altiplano, enfrentando hasta 158 años de prisión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Otros líderes de "La Barredora", como José del Carmen Castillo Ramírez ("La Rana") y Daniel Hernández Montejo ("El Prada"), también han sido aprehendidos, desmantelando parte de la red.