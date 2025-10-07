PAN votará en contra de la reforma a la Ley de Aduanas: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que en la reforma de la Ley de Aduanas su bancada votará en contra, ya que, afirmó, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum no se hace cargo de lo que calificó de el “robo del siglo”: el huachicol fiscal.

En entrevista en el Senado, el panista resaltó que, pese a que el tema principal en las aduanas es el huachicol fiscal, en la propuesta ni siquiera se reconoce el problema.

“Está por llegar la Ley de Aduanas aquí al Senado de la República. Hay una razón central por la cual nosotros vamos a votar en contra: porque la ley no se hace cargo del robo del siglo, no se hace cargo del huachicol fiscal, no se hace cargo de esos 177 mil millones de pesos que se robaron los integrantes de Morena y con los que se han enriquecido.

“Por increíble que parezca, el tema hoy principal en las aduanas, que es el huachicol fiscal, no aparece siquiera mencionado una vez en la reforma. Si ustedes revisan la “Exposición de motivos”, ni siquiera reconoce la existencia del problema y nosotros seguimos insistiendo. Morena tiene que aclarar dónde está todo ese dinero y quién se lo robó. Insistir en un solo barco, se estaban robando 350 millones de pesos y fueron decenas y decenas de barcos, pipas, ferrotanques los que entraron al país”, detalló.

Ricardo Anaya reiteró que votarán en contra por la Ley de Aduanas porque hay un pacto de impunidad, porque en Morena ya decidieron que sólo van a castigar a los de abajo, a mandos medios, pero no están dispuestos a sancionar a la gente de arriba del partido oficialista, que, afirmó, se quedó con el grueso del dinero obtenido por medio del huachicoleo fiscal.