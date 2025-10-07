Claudia Sheinbaum

Sheinbaum y Bachelet dialogan sobre AL, bienestar y el papel de las mujeres en la política

El 12 de agosto Bachelet también estuvo en Palacio Nacional, para acompañar la inauguración XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Palacio Nacional. 
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
martes, 7 de octubre de 2025 · 20:02

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió, en Palacio Nacional, a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. 

“Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política”, publicó la mandataria federal en redes. 

Junto con la presidenta estuvieron presentes en la reunión el canciller Juan Ramón de la Fuente, así como Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente (Semarnat).  

 

 

 

El 12 de agosto Bachelet también estuvo en Palacio Nacional, para acompañar la inauguración XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Palacio Nacional. 

Más de
Claudia Sheinbaum Michelle Bachelet Bienestar América Latina

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias