SÃ³lo ocho de 28 aspirantes cumplieron requisitos para Derechos Humanos de CDMX

Personal de la ComisiÃ³n de Derechos Humanos de la Ciudad de MÃ©xico. Foto: Facebook CDHCM

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El proceso para elegir a la nueva persona titular de la ComisiÃ³n de Derechos Humanos de la Ciudad de MÃ©xico (CDHCM) entrÃ³ en su fase final, pues el Consejo Ciudadano HonorÃ­fico de Derechos Humanos del Congreso capitalino informÃ³ que solo ocho de los 28 aspirantes inscritos cumplieron con todos los requisitos de ley y continuarÃ¡n en la contienda por la presidencia del organismo para el periodo 2025-2029.

De acuerdo con el Consejo, los ocho perfiles acreditaron en tiempo y forma la documentaciÃ³n exigida, entre ellos la residencia en la capital, experiencia mÃ­nima de diez aÃ±os en materia de derechos humanos y las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.

El siguiente paso corresponde a la ComisiÃ³n de Derechos Humanos del Congreso local, que deberÃ¡ citar a los aspirantes para realizar entrevistas pÃºblicas y, posteriormente, elaborar un dictamen que serÃ¡ sometido a votaciÃ³n en el pleno legislativo.

La designaciÃ³n se da en un contexto polÃ­tico relevante: la salida de Nashieli RamÃ­rez, quien renunciÃ³ al cargo antes de concluir su segundo y Ãºltimo periodo â€”que terminaba el 6 de noviembreâ€” para incorporarse al gabinete de la jefa de gobierno, Clara Brugada, como titular de la SecretarÃ­a de la ContralorÃ­a General.

Su movimiento abriÃ³ un proceso que podrÃ­a redefinir la relaciÃ³n entre el organismo autÃ³nomo y el nuevo gobierno capitalino.

La decisiÃ³n final del Congreso no solo implicarÃ¡ el relevo institucional, sino tambiÃ©n la definiciÃ³n del perfil que encabezarÃ¡ la defensa de los derechos humanos en la capital durante la actual administraciÃ³n, en un momento en que se discuten los lÃ­mites de la autonomÃ­a de los organismos pÃºblicos locales.