SÃ³lo ocho de 28 aspirantes cumplieron requisitos para Derechos Humanos de CDMX

CDMX
SÃ³lo ocho de 28 aspirantes cumplieron requisitos para Derechos Humanos de CDMXLa salida de Nashieli RamÃrez para ocupar la ContralorÃa abriÃ³ un proceso que podrÃa redefinir la relaciÃ³n entre el organismo autÃ³nomo y el nuevo gobierno capitalino.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El proceso para elegir a la nueva persona titular de la ComisiÃ³n de Derechos Humanos de la Ciudad de MÃ©xico (CDHCM) entrÃ³ en su fase final, pues el Consejo Ciudadano HonorÃfico de Derechos Humanos del Congreso capitalino informÃ³ que solo ocho de los 28 aspirantes inscritos cumplieron con todos los requisitos de ley y continuarÃ¡n en la contienda por la presidencia del organismo para el periodo 2025-2029.
De acuerdo con el Consejo, los ocho perfiles acreditaron en tiempo y forma la documentaciÃ³n exigida, entre ellos la residencia en la capital, experiencia mÃnima de diez aÃ±os en materia de derechos humanos y las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
El siguiente paso corresponde a la ComisiÃ³n de Derechos Humanos del Congreso local, que deberÃ¡ citar a los aspirantes para realizar entrevistas pÃºblicas y, posteriormente, elaborar un dictamen que serÃ¡ sometido a votaciÃ³n en el pleno legislativo.
La designaciÃ³n se da en un contexto polÃtico relevante: la salida de Nashieli RamÃrez, quien renunciÃ³ al cargo antes de concluir su segundo y Ãºltimo periodo â€”que terminaba el 6 de noviembreâ€” para incorporarse al gabinete de la jefa de gobierno, Clara Brugada, como titular de la SecretarÃa de la ContralorÃa General.
Su movimiento abriÃ³ un proceso que podrÃa redefinir la relaciÃ³n entre el organismo autÃ³nomo y el nuevo gobierno capitalino.
La decisiÃ³n final del Congreso no solo implicarÃ¡ el relevo institucional, sino tambiÃ©n la definiciÃ³n del perfil que encabezarÃ¡ la defensa de los derechos humanos en la capital durante la actual administraciÃ³n, en un momento en que se discuten los lÃmites de la autonomÃa de los organismos pÃºblicos locales.