Tras zafarrancho del 2 de octubre, proponen elevar la pena por agredir a funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rebeca Peralta, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones por agresiones contra servidores públicos, luego de los enfrentamientos registrados en la protesta del pasado 2 de octubre en la Ciudad de México entre manifestantes y policías.

Actualmente, la ley contempla hasta tres años de prisión por este tipo de agresiones; la propuesta busca elevar la pena hasta nueve años, y hasta 13.5 años si se producen lesiones físicas a la autoridad.

Durante la presentación de la iniciativa, Peralta destacó que la medida busca garantizar que ninguna agresión quede sin castigo, al tiempo que subrayó que los cuerpos de seguridad deben respetar los derechos humanos en sus intervenciones.

Según la legisladora, los ataques durante la marcha del pasado 2 de octubre, para conmemorar 57 años de la matanza de Tlatelolco, no sólo ponen en riesgo la integridad de los policías, sino que también afectan la capacidad del Estado para garantizar orden y seguridad en espacios públicos.

La iniciativa ha generado atención por su énfasis en el endurecimiento del castigo, mientras que la actual administración reconoció la necesidad de revisar protocolos de seguridad y estrategias de prevención que protejan tanto a manifestantes como a policías durante movilizaciones.