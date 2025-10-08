Denuncian el ingreso de elementos de la Guardia Nacional al Senado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la senadora del PRI, Claudia Anaya, publicó en sus redes sociales un video de elementos de la Guardia Nacional dentro de las instalaciones del Senado de la República.

La legisladora por Zacatecas calificó el hecho como una violación al recinto legislativo e ironizó afirmando que es una "invasión", pues la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo que lo iba a investigar.

“Esta Cámara de Senadores, poder soberano de la Unión, en absoluta violación al recinto legislativo ha sido invadida por las #FFAA.”

“Yo supongo que es una invasión porque la presidenta del Senado apenas dice que va a investigar”, publicó.

Esta cámara de Senadores, poder soberano de La Unión, en absoluta violación al recinto legislativo ha sido invadida por las #FFAA



Yo supongo que es una invasión porque la Presidenta del Senado apenas dice que va a investigar



— Claudia Anaya ??????? (@ClaudiAnaya) October 8, 2025

Laura Itzel Castillo concluyó la comparecencia e inició una nueva sesión para la presentación de iniciativas, y fue ahí cuando informó que la presencia de elementos de la Guardia Nacional se debió a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para resguardar las instalaciones ante una comparecencia, y aseguró que los elementos no están armados.

“Quiero señalarles que hace unos momentos la senadora Claudia Anaya planteó que había gente armada al interior de este recinto. Mandamos a investigar y no está la gente armada. Eso es importante señalarlo, solamente cuentan con chalecos. Y quiero decirles que este asunto lo tratamos en la mañana en la Jucopo.”

“Y que una de las facultades de esta presidencia, de acuerdo con el mismo artículo 61, proteger las instalaciones, a los senadores y, desde luego, teniendo una comparecencia. En este sentido, lo que le quiero señalar es que fue una cuestión de medidas disuasivas que consideramos, y la gente se estaba resguardando de la lluvia, estaban alrededor. Y esa fue la razón por la que entraron, y estaban debajo de las escaleras”, explicó.

Ante eso, la senadora por el PRI afirmó que ella dijo que estaba un equipo de las Fuerzas Armadas con equipo antimotines, que son los escudos y el equipo que se usa para las manifestaciones.

Además, expuso que el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión dice que los recintos del Congreso son inviolables, y que toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso de la presidenta del Congreso.

Sin embargo, explicó que cuando ella le externó que este grupo de las Fuerzas Armadas estaba en un recinto contiguo al interior del Senado de la República, la presidenta de la Mesa Directiva le dijo que lo iba a investigar.

Y que lo que se trató en la Mesa Directiva es que, si iba a haber una manifestación pro Palestina, de manera precautoria se solicitaría a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México el resguardo externo a la Cámara de Senadores, pero nunca permitir el acceso a las Fuerzas Armadas al recinto legislativo.

Ante ello, la senadora morenista enfatizó que en el artículo 12 de la Ley Orgánica habla que la fuerza pública está impedida a tener acceso a los recintos del Congreso y de sus cámaras, salvo el permiso que cuenten de la presidenta de esta Cámara, y con ello terminó el debate.