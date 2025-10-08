Diputados corrigen la plana al Senado y eliminan la retroactividad de la Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, afirmó que se eliminó el artículo transitorio en la Ley de Amparo que da carácter retroactivo a la reforma en el nuevo dictamen.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el diputado morenista explicó que el dictamen se mantendrá en los términos que lo envió la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En concreto, se eliminó lo que manda el Senado en tema de ese transitorio y se propone originalmente en los términos de la presidenta de la República. Ya no trae ese transitorio, sino simple y sencillamente se respeta la propuesta original. Sí vienen transitorios, pero no el transitorio que propone el Senado. Creo que, como cámara revisora, tenemos ahí, con todo respeto, que corregir la página”, explicó.

El diputado morenista afirmó que en el Senado alguien tuvo la ocurrencia de ponerle una redacción donde se contrapone con nuestra Constitución Federal, y, en este caso, estaba poniendo en entredicho el espíritu original, donde se debe de respetar la retroactividad de la ley.

La próxima reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público se llevará a cabo el próximo lunes.