En 86% de escuelas de educación básica y media superior ya no venden comida chatarra: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En 86% de escuelas de educación básica y media superior en el país ya no se vende comida chatarra a los estudiantes en sus cooperativas, aseguró el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Tal porcentaje, dijo, se obtuvo con una encuesta realizada por la dependencia, para medir la implementación del programa “Vive saludable, vive feliz”.

“Gracias al esfuerzo de maestras, maestros, familias y autoridades educativas, prácticamente todas las escuelas públicas ya ofrecen alimentos nutritivos que fortalecen el rendimiento escolar y la salud de nuestras y nuestros estudiantes”, aseguró el funcionario.

Como parte de su comparecencia ante diputados por la glosa del primer informe de gobierno, Delgado Carrillo recordó que desde marzo pasado quedó prohibida la venta de comida chatarra en las escuelas del país.

Desde entonces, dijo, la SEP ha capacitado en línea a casi dos millones de personas sobre la preparación y distribución de alimentos saludables en planteles de educación básica y ha distribuido cerca de 300 mil ejemplares del Manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en escuelas primarias y secundarias públicas en las 32 entidades federativas.